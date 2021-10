SI VA VERSO L'AUTOSOSPENSIONE DI LUCA DI DONNA DA CONSULENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA - L'AVVOCATO AMICO DI GIUSEPPE CONTE È INDAGATO CON ALTRE PERSONE PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE - IL DEPUTATO EX M5S PAOLO LATTANZIO: "IL NOME DI DI DONNA? L'HO PROPOSTO IO. NON LO CONOSCEVO DI PERSONA, SEMPLICEMENTE È UNO DEI TOP COME DOCENTI UNIVERSITARI SU QUESTI TEMI, HA UN CURRICULUM DA PAURA. MA NON MI È STATO SUGGERITO DAI 5 STELLE…"

Antonio Atte per Adnkronos

LUCA DI DONNA GIUSEPPE CONTE

Secondo quanto apprende l'Adnkronos si va verso l'autosospensione di Luca Di Donna da consulente della Commissione parlamentare antimafia. L'avvocato e professore universitario, già collega di studio dell'ex premier Giuseppe Conte, è indagato con altre persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite: lo scopo, secondo l'accusa, sarebbe stato quello di ottenere appalti e forniture presso Invitalia, il Mise e la struttura commissariale per l'emergenza Covid.

L'anno scorso Di Donna è stato nominato come consulente della Commissione antimafia nell'ambito della "Relazione sulla prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria", documento approvato dalla Commissione nella seduta del 22 giugno 2021 e nel quale il nome di Di Donna compare tra i ringraziamenti.

Luca Di Donna

"Il nome di Di Donna? L'ho proposto io, è stato proposto insieme ad altre due o tre persone nella stessa seduta. Poi l'ufficio di presidenza ha fatto le sue valutazioni e l'hanno proclamato", spiega all'Adnkronos il deputato del Pd Paolo Lattanzio, ex M5S, coordinatore Comitato "Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria".

Perché è stato scelto Di Donna? "E' stata una proposta fatta sulla base del curriculum. Ho visto dei Cv utili al lavoro che avevo in mente di fare. Quindi ho proposto lui, Pierpaolo Romani e un operatore anti-camorra di Napoli. Da quanto tempo conoscevo Di Donna? Non lo conoscevo di persona, semplicemente è uno dei top come docenti universitari su questi temi, ha un curriculum da paura, quindi è stato uno dei nomi che abbiamo fatto". Il nome dell'avvocato è stato suggerito da ambienti 5 Stelle? "No, non mi è stato suggerito dai 5 Stelle", risponde Lattanzio, che ha fatto parte del gruppo parlamentare M5S fino al 7 agosto 2020.

Paolo Lattanzio

A quando risale l'indicazione di Di Donna? "Non ricordo esattamente, il Comitato ha iniziato a lavorare nell'estate del 2020". Il legale svolto il suo incarico a titolo gratuito? "La maggior parte dei consulenti è a titolo gratuito. Avrà partecipato tre o quattro volte ai lavori". Che tipo di contributo ha dato alla relazione finale? "La relazione è lavoro mio e dei parlamentari. I consulenti partecipano e ad hoc vengono interpellati".

L'Adnkronos ha contattato anche Nicola Morra, presidente della Commissione antimafia ed ex esponente del Movimento 5 Stelle: "Di Donna? Ha partecipato soltanto a pochissime riunioni, credo due, di quel Comitato e ci è stato assicurato dal coordinatore che non ha concorso minimamente alla stesura di quel documento".

luca di donna.

Nelle prossime ore è attesa l'autosospensione di Di Donna come consulente: "Mi aspetterei proprio di sì", chiosa Lattanzio. Ieri il leader pentastellato Giuseppe Conte è intervenuto nuovamente sul tema, ribadendo di non avere contatti con Di Donna da molto tempo: "Non provo alcun imbarazzo per l'inchiesta sull'avvocato Di Donna. Ribadisco quanto detto già: da quando sono stato presidente del Consiglio non ho avuto modo di incontrarlo e non so nulla delle sue attività professionali, quindi sono assolutamente all'oscuro di eventuali fatti che sono oggetto di inchiesta".

nicola morra