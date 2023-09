SI VEDE CHE ANGELINA JOLIE HA MOLTO TEMPO DA PERDERE – L’ATTRICE, CHE ORMAI COMPARE SEMPRE PIÙ RARAMENTE SUL GRANDE SCHERMO, APRIRÀ UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO SOSTENIBILE A NEW YORK – PER DARSI UN TONO ANDRÀ A PROFANARE LO STUDIO DOVE NACQUE LA POP ART DI WARHOL E LÌ PIAZZERÀ UN “COLLETTIVO”, DOVE LAVORERANNO INSIEME SARTI IMPEGNATI NEL RICICLO E ARTIGIANI LOCALI…

Il luogo in sè non potrebbe essere più iconico, anzi, sacro: Lower Manhattan, il numero 57 di Great Jones Street. Lì è dove Basquiat prima e Warhol poi diedero il meglio del loro essere artisti innovativi e per molti versi di rottura.

Bene, Angelina Jolie ha deciso di aprire tra queste pareti ricoperte di graffiti contemporanei un atelier di ricerca dedicato a una nuova moda: quella che fa della sostenibilità il proprio motore immobile.

«Ho in mente – ha dichiarato l’attrice a Vogue – uno spazio di collaborazione, una sorta di centro culturale e di laboratorio di design che combina servizi di sartoria e di upcycling con una galleria per artigiani locali e una caffetteria gestita in collaborazione con organizzazioni di rifugiati (lei è anche inviata speciale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ndr)». E prosegue: «Ho incontrato diversi artigiani nel corso degli anni, persone molto capaci e di talento, e vorrei vederli crescere».

