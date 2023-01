SÌ, VIAGGIARE… MAGARI! – È CAOS PASSAPORTI IN ITALIA DOVE LE QUESTURE SONO SOMMERSE DA RICHIESTE DI RINNOVO DOPO LA RIPRESA DEI VIAGGI DOPO IL COVID: I TEMPI PER IL RILASCIO SONO BIBLICI E COSTANO CIRCA 150 MILIONI DI EURO ALLE AGENZIE DI VIAGGIO CHE HANNO RICEVUTO GIÀ 80MILE DISDETTE – PIANTEDOSI PROVA A METTERCI UNA PEZZA PROMETTENDO SU APERTURE STRAORDINARIE E INTENSIFICAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI: “LAVORIAMO PER RISOLVERE E…”

1. PASSAPORTI, CAOS TEMPI DI RILASCIO: PIOGGIA DI DISDETTE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO

Estratto dell’articolo di Enrico Netti per www.ilsole24ore.com

caos passaporti 6

I tempi lunghi per il rilascio del passaporto costano alle agenzie di viaggio perdite per circa 150 milioni di euro. Questo l’allarme di Assoviaggi-Confesercenti i cui associati hanno ricevuto una pioggi di disdette, ben 80mila. Un fenomeno dilagante che non risparmia nessuna provincia. Infatti gli uffici Passaporto delle questure sono sommersi da una marea di richieste dopo la ripresa dei viaggi a lungo raggio. L’assenza del documento comporta la disdetta e sino ad oggi le agenzie ne hanno ricevute 80mila.

I numeri della crisi

caos passaporti 4

Un fenomeno che non risparmia nessuno operatore. Il 96,5% delle imprese segnala problemi, e ha visto lievitare da poco più di due settimane a oltre cinque settimane il tempo necessario per riuscire a fissare un appuntamento al fine del rilascio del passaporto nella propria provincia.

Un caos che ha portato a disdette e mancate prenotazioni o rinvii a data da destinarsi da parte dei viaggiatori: il 39,7% delle aziende riporta di aver visto sfumare fino a 10 viaggi individuali o di gruppo, il 46,1% tra 10 e 30; ma c'è anche un 10,6%, che segnala di averne persi oltre 30. Complessivamente, ne sono saltati in media 7 per agenzia, per circa 13mila euro di vendite non effettuate.

[...]

caos passaporti 5

2. CAOS PASSAPORTI, PIANTEDOSI: “ESPLOSIONE DI RICHIESTE CON LA RIPRESA DEI VIAGGI DOPO IL COVID, LAVORIAMO PER RISOLVERE”

Estratto dell’articolo da www.lastampa.it

Sul problema del rilascio di passaporti a rilento «stiamo lavorando. Dopo il Covid c'è stata un'esplosione di richieste con la ripresa dei viaggi: nel 2022 ne sono stati rilasciati 1,8 milioni. Puntiamo su aperture straordinarie, intensificazione degli appuntamenti e postazioni più performanti. Confido che già dalle prossime settimane avremo un alleggerimento del carico». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al programma Tg4 “Diario del giorno” su Rete 4.

caos passaporti 3

«I passaporti vengono rilasciati dalle questure e gravano sul sistema di polizia anche queste incombenze amministrative». E sui tempi di rilascio ha aggiunto che «nel 2022 sono stati rilasciati 1 milione e 816mila passaporti, più di 150mila al mese». L’obiettivo è recuperare: «Ci siamo organizzando con aperture straordinarie e intensificazione degli appuntamenti», ha continuato il ministro.

caos passaporti 1 passaporto 1 passaporto 2 passaporto 3 passaporto 4 caos passaporti 2