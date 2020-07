17 lug 2020 13:37

SIAMO COME TORI A PAMPLONA. AH NO, È REGGIO CALABRIA – PANICO IN STRADA DOPO CHE UN TORO È SCAPPATO DAL CIRCO E SI È AGGIRATO, COMPLETAMENTE FUORI CONTROLLO, PER LE STRADE DELLA CITTÀ: LE OPERAZIONI DEGLI ADDETTI DEL CIRCO PER RECUPERARE L'ANIMALE NON SONO ANDATE A BUON FINE E IL TORO HA INIZIATO A CARICARE LE PERSONE, COSTRINGENDOLE A RIFUGIARSI NELLE CASE E NEI NEGOZI – E ALLA FINE...