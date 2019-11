SIAMO DONNE O SVASTICHELLE? – OLTRE ALLA “SERGENTE”, C'ERA PURE “MISS HITLER 2019" NEL GRUPPO DI ESTREMISTI CHE VOLEVA COSTITUIRE IL “PARTITO NAZIONALSOCIALISTA ITALIANO DEI LAVORATORI” – FRANCESCA RIZZI HA 26 ANNI, È DI MILANO E AD AGOSTO AVEVA VINTO UN CONCORSO DI BELLEZZA SUL SOCIAL RUSSO VKONTAKTE, ANCHE GRAZIE ALL'AQUILA NAZISTA TATUATA SULLA SCHIENA

PERQUISIZIONI IN TUTTA ITALIA CONTRO ESTREMISTI DI DESTRA CHE VOLEVANO COSTITUIRE UN MOVIMENTO FILONAZISTA, XENOFOBO E ANTISEMITA DENOMINATO "PARTITO NAZIONALSOCIALISTA ITALIANO DEI LAVORATORI". AI VERTICI C'ERA UNA DONNA, UN'IMPIEGATA 50ENNE, CHE SI FACEVA CHIAMARE "SERGENTE MAGGIORE DI HITLER"

Neonazisti, dalla «sergente» alla «miss»: le donne al centro del gruppo degli estremisti

Salvo Toscano per www.corriere.it

C’era anche una Miss Hitler nel gruppo che voleva costituire un movimento d’ispirazione apertamente filonazista, xenofoba ed antisemita in Italia. Il nascituro «Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori» aveva all’interno le sue donne, affascinate da idee filonaziste e antisemite. E almeno una in una posizione apicale.

È uno degli aspetti che emerge dall’inchiesta «Ombre Nere» coordinata dalla Procura distrettuale di Caltanissetta che ha portato oggi a 19 perquisizioni in tutta Italia. Ai vertici degli estremisti di destra finiti nell’indagine, secondo gli inquirenti c’è anche una donna. Si tratta di un’impiegata di 48 anni che abita a Curtarolo. Una madre di famiglia, con marito e figli, votata al nazifascismo.

La donna, incensurata, faceva parte del direttivo nazionale dell’autonominato «Partito Nazionalsocialista Italiano dei lavoratori». Si faceva chiamare ‘Sergente maggiore di Hitler’ e aveva il compito di reclutamento e diffusione di ideologie xenofobe. La Digos di Padova, che ha collaborato con quella di Enna, oggi ha proceduto a una perquisizione nei suoi confronti. In casa sua gli investigatori hanno trovato materiale per la propaganda, striscioni con svastiche e altri loghi antisemiti, bandiere naziste.

La donna, che come gli altri del gruppo avrebbe usato un social network russo per chattare senza essere tracciata, aveva partecipato a manifestazioni di estrema destra in Veneto. I suoi familiari non sarebbero stati a conoscenza della sua attività politica e della sua passione per il Fuhrer.

La miss

E oltre alla «Sergente Maggiore» c’era anche una «Miss Hitler» nel gruppo. Si tratta di una ventiseienne residente a Pozzo d’Adda, in provincia di Milano. Secondo gli investigatori milanesi, delegati dalla Procura di Caltanissetta, la ragazza l’estate scorsa, ad agosto, avrebbe preso parte come oratrice a un convegno di estremisti di destra a Lisbona.

L’obiettivo di quel vertice era quello di creare un’alleanza transnazionale tra i movimenti d’ispirazione nazionalsocialista di Portogallo, Italia Francia e Spagna. La giovane lombarda avrebbe anche partecipato a un concorso on line, sul social network russo ‘VK’, vincendo il titolo di ‘Miss Hitler 2019’. E c’è anche un’altra donna nel gruppo. Infatti l’attenzione degli investigatori è toccata anche a una coppie residente a Vicenza, originaria della Sicilia, 42 anni lui, 40 la moglie. E infine c’è una donna di Caldiero, nel Veronese. Nella sua abitazione è stato recuperato il documento programmatico del gruppo, oltre a scritti, materiale informatico, cimeli riferiti al nazionalsocialismo, bandiere con la croce uncinata e decine di libri legati al periodo nazista.

