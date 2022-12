SIAMO ALLA FOLLIA: BISOGNA SOPPORTARE UN BEBE' ROMPICAZZO SENNO' SI PASSA PER STRONZI - UNA COPPIA AL RISTORANTE CHIEDE DI CAMBIARE TAVOLO PER ALLONTANARSI DA UN BAMBINO CHE PIANGEVA SENZA SOSTA E VIENE PURE RICOPERTA DI INSULTI - IL RACCONTO SU "REDDIT": "ERA LA PRIMA VOLTA CHE USCIVAMO A CENA DA SOLI DOPO LA NASCITA DEL NOSTRO BAMBINO. ABBIAMO PRESO UNA BABYSITTER E SIAMO ANDATI IN UN RISTORANTE ELEGANTE. UN'ALTRA COPPIA SI È SEDUTA SUL TAVOLO ACCANTO A NOI CON UN BAMBINO CHE NON SMETTEVA DI PIANGERE E..."

Fabiana Salsi per www.corriere.it

Bambini nei ristoranti eleganti: sì o no? A riaccendere l'eterna polemica è una nuova storia raccontata da un'utente di Reddit. Una donna e mamma di due figli che, dopo essere finalmente riuscita a trovare una babysitter, è uscita con il suo compagno per una cena romantica, salvo poi ritrovarsi nel costoso locale prescelto di fianco a un'altra coppia con un bimbo piccolo che non la smetteva di piangere.

LA STORIA

«Mio marito e io siamo usciti a cena un paio di sere fa. Era la prima volta da soli dopo la nascita del nostro bambino. È il mio secondo figlio, il primo per mio marito, quindi non è stato facile deciderci a farlo. Abbiamo preso una babysitter e siamo andati in un ristorante elegante molto carino. Pochi minuti dopo aver ordinato, un'altra coppia si è seduta sul tavolo accanto a noi con un bambino piccolo nel passeggino. All'inizio andava bene ma dopo pochi minuti il bambino ha iniziato a piangere. Cercavano di confortarlo, ma ogni volta che sembrava che fossero riusciti a farlo addormentare, si svegliava piangendo di nuovo», ha scritto la donna nel suo post.

Insomma, una delusione: niente idillio, niente romanticismo, men che meno la tanto ricercata intimità dopo settimane trascorse tra pappe e altri pianti, dei suoi bambini. Cosa fare: meglio far finta di nulla o provare a ottimizzare le poche ore "libere"? La coppia alla ricerca di silenzio ha scelto la seconda opzione: ha chiesto al cameriere di cambiare tavolo, spiegando la situazione.

LA DISCUSSIONE

A questo punto, però, è scoppiata una discussione molto accesa: la mamma del bambino in lacrime non l'ha presa bene e ha anche lanciato epiteti poco eleganti contro la donna che ha chiesto di cambiare tavolo per via dei pianti di suoi figlio. «Ha continuato a dire che probabilmente non ho figli (ne ho 2!), e che anche i bambini sono persone e dovremmo semplicemente accettare che i bambini possono essere rumorosi e piangere», prosegue nel suo lungo post l'utente di Reddit, raccontando che a sua volta poi ha risposto senza andare troppo per le lunghe.

«Non volevo iniziare una rissa o altro, ma ero davvero infastidita dal suo atteggiamento, quindi le ho detto che se avesse voluto avrebbe potuto davvero fare qualcosa per il pianto: avrebbe potuto portare il suo bambino a casa in modo che potesse dormire tranquillo, lasciando anche gli altri tranquilli di godersi la cena».

La discussione è terminata, tutti hanno cenato pur se a debita distanza, ma la donna che ha sollevato la polemica, probabilmente, ha avvertito qualche senso di colpa per aver consigliato a un’altra mamma di andar a casa e rinunciare alla sua serata per tranquillizzare il suo bambino. Da qui il senso del suo su Reddit: oltre che per raccontare la sua storia, è stato scritto per chiedere un parere agli altri utenti.

LE RISPOSTE

Nessuna voce fuori dal coro. Le risposte danno ragione alla donna che ha chiesto di cambiare tavolo. C'è chi ha scritto «ho un nuovo nato e, credimi, quando ne avrò l'opportunità, troverò una babysitter e andrò in un posto dove i bambini non possono andare». Qualcun altro, poi, ha sottolineato che «chiedere di allontanarsi dai bambini rumorosi è ragionevole, così come è ragionevole che i bambini rumorosi vadano in posti adatti a loro», ma anche che «non rovinerei l'uscita di altri per godermi la mia».

Infine, qualche genitore rassegnato, senza possibilità di chiamare una babysitter, ha scritto sconsolato: «Questo è uno dei motivi per cui per la mia famiglia ordino cibo d’asporto»