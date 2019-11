18 nov 2019 17:04

SIAMO MESSI MALE SE ANCHE I PRETI SOFFRONO DI DIVISMO - DON GIORGIO DE CAPITANI, CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE CONTRO SALVINI, PARLA COME SE FOSSE UN COMBATTENTE PER LA LIBERTÀ: “SPEZZATEMI PURE MA NON MI PIEGHERÒ! CONDANNATEMI ANCORA NEI TRIBUNALI USCIRÒ SEMPRE A TESTA ALTA, 'ONORATO' DI AVER DATO PER LO MENO FASTIDIO AL POTERE, E DI AVER SUSCITATO QUALCHE ALLARME TRA LA MASSA CHE PENSA SOLO A CAMPARE…”