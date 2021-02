SIAMO PASSATI DALL'OSTENTAZIONE DELLE CHIAPPE SU INSTAGRAM A QUELLA DELLE OPINIONI SU "CLUBHOUSE" - L’APP BASATA SULLA VOCE, COLLEZIONA MEZZO MILIONE DI NUOVI UTENTI AL GIORNO: NIENTE CULI E BALLETTI DEMENZIALI, MA SOLO STANZE IN CUI LA GENTE PARLA E DISCUTE DI TUTTO (MA CHI INTERESSA 'STO VOMITO DI OPINIONI?) - SI ENTRA SOLO SU INVITO, MA CHI HA SOLDI BUTTARE PUÒ ANCHE PAGARE PER TROVARNE UNO: IN ITALIA LA USANO SOLO CELEBRITY COME FIORELLO E COMUNICATORI, MENTRE NEGLI USA...

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

Oh no, un nuovo social network. Proprio quando sembrava sconfitta l' ansia di sentirsi tagliati fuori dalle feste a cui tutti vanno, non essendoci più feste, ecco una nuova «festa», seppur digitale, per cui da una settimana tutti sembrano smaniare. Si chiama Clubhouse: cresce di mezzo milione di utenti al giorno.

È un social accessibile a inviti e basato sulla sola voce: anziché con foto o interventi scritti si partecipa aprendo una conversazione, chiamata metaforicamente room , stanza, e si sceglie se gli altri possono intervenire, dando loro la parola (sistema che impedisce i litigi) o solo ascoltare voci o musica che trasmettiamo in diretta. Chi vuole ascoltare può entrare nelle «stanze» che l' app gli propone, secondo gli interessi che ha specificato: c' è di tutto, da «Politica estera» a «Identità», e un generico «Arts» che accorpa libri, moda e pure cucina.

A differenza delle recenti novità social, come TikTok dove spopolano video ballerini con cui è difficile tenere il passo se si è sopra i 30, Clubhouse è alla portata di chi è sì tentato dall' esistenza di un nuovo modo di comunicare - l' app è nata ad aprile scorso, per chi nella solitudine da lockdown bramava di conversare per davvero, e non a mezzo fumettini, con chicchessia - ma è già esausto alla sola idea di impararne le regole.

Come su Facebook all' inizio, si accede solo su invito.

Ma trovarne uno pagando non è difficile (sulla piattaforma Unloved.com , ad esempio, costa 45 euro) e gli sviluppatori stanno moltiplicando gli inviti a disposizione. Per ora si usa solo da Apple, ma è iniziato lo sviluppo dell' app anche per Android. Una festa esclusiva: ma non inespugnabile. «Clubhouse è nuova, ma gli indicatori del successo ci sono», spiega l' imprenditore Marco Montemagno, tra i primi italiani ad aprirsi un profilo sull' app e «il più seguito, con 19.800 follower».

Il capitale raccolto dalla società, che ha ad oggi un valore stimato di un miliardo di dollari e in cui ha investito il gigante del venture capital Andreessen Horowitz. «In Italia sta decollando: per ora la usano celebrity e comunicatori», prosegue Montemagno. Ma nel mondo gli utenti sono 6 milioni. Presto, comunicano i fondatori, si troverà un modo di monetizzare l' app, con biglietti d' ingresso alle «stanze». E che Twitter abbia lanciato Spaces, funzione simile, sembra una consacrazione.

Già assiduo, oltre a rapper come Azealia Banks e che tengono su Clubhouse veri e propri concerti, è il miliardario Elon Musk, che quasi ogni sera alle 22 californiane declama il suo pensiero su trapianti di cervello, vita su Marte, hedge funds (e la sua intervista a uno dei protagonisti del terremoto azionario di GameStop ha fuso i server). In Italia la usano Fiorello, J. Ax, Levante, molti giornalisti.

Molti sacerdoti, invitati dal prete-Youtuber don Alberto Ravagnani che raccoglie parecchio seguito in room mattutine dedicate al Vangelo del giorno. Molti improvvisati politologi, e ha aiutato che il boom italiano di Clubhouse avvenisse nei giorni della crisi di governo: ma le conversazioni hanno un tono confessionale, e così può capitare di essere invitati da uno sconosciuto a un dibattito intitolato «Draghi sarà il nuovo Monti?»

il cui sottotitolo è «sono da solo in macchina, chi mi fa compagnia?». Ecco a cosa somiglia, ad un tratto, la nuova app: al vecchio baracchino dei radioamatori. Chi se lo ricordava?

