SIAMO PROPRIO SICURI CHE ELON MUSK SIA UN PALADINO DELLA "LIBERTA' DI PAROLA" COME HA SOSTENUTO ACQUISTANDO TWITTER? - SOTTO LA SUA GUIDA, I LAVORATORI DI TESLA SONO STATI COSTRETTI A FIRMARE ACCORDI DI NON DIVULGAZIONE, EPPURE DECINE DI DIPENDENTI HANNO DENUNCIATO MOLESTIE, DISCRIMINAZIONI E ALTRI TIPI DI PROBLEMI, TUTTI TENUTI RIGOROSAMENTE NASCOSTI AGLI AZIONISTI E AL PUBBLICO - INOLTRE MUSK HA RIPETUTAMENTE CERCATO DI CONTROLLARE GIORNALISTI E MEDIA...

Dagotraduzione dalla Cnbc

ELON MUSK COMPRA TWITTER

Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, sulla carta la persona più ricca del mondo, sta acquistando Twitter, la piattaforma di social media su cui fa affidamento da anni per promuovere i suoi interessi e plasmare la sua immagine pubblica.

«La libertà di parola è la base di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità», ha affermato Musk quando l’accordo è stato annunciato lunedì.

Musk si è caratterizzato per anni come un Primo Emendamento e un sostenitore della libertà di parola, difendendosi per esempio in una causa per diffamazione dopo aver definito un critico un “pedo ragazzo” (Musk ha vinto), e sostenendo che la SEC ha violato i suoi diritti in un accordo transattivo che hanno raggiunto e rivisto dopo che l’agenzia lo ha accusato di frode sui titoli nel 2018.

Ma come hanno sottolineato The Atlantic, Bloomberg e altri, la difesa della libertà di parola di Musk sembra applicarsi principalmente al suo discorso e a quello dei suoi fan e promotori. TechDirt sostiene che Musk non ha una comprensione seria della libertà di parola e ancor meno della moderazione dei contenuti.

ELON MUSK

Discorso dei lavoratori

Quando si tratta della libertà di parola dei suoi dipendenti, Musk dimostra poca tolleranza.

Sotto la sua guida, quando Tesla ha licenziato i dipendenti, ha chiesto loro di firmare accordi di separazione tra cui una forte clausola di non denigrazione senza data di fine. Questo tipo di accordi non sono rari nel settore, ma Musk è tutt’altro che un assolutista della libertà di parola qui.

Una copia di uno di questi accordi di Tesla, condivisa con la CNBC da un ex dipendente licenziato nel 2018 (che non ha firmato l’accordo) diceva:

«Accetti di non denigrare Tesla, i prodotti della Società o i funzionari, i direttori, i dipendenti, gli azionisti e gli agenti, le affiliate e le sussidiarie della Società in alcun modo che possa essere dannoso per loro o per la loro attività, per la reputazione aziendale o per la reputazione personale».

Elon Musk

Nello stesso documento, Tesla richiedeva ai dipendenti licenziati di mantenere nascosti i dettagli sull’accordo di separazione stesso, oltre che al proprio avvocato, contabile o stretto familiare, anche ad altri lavoratori.

«Le disposizioni del presente Accordo saranno tenute nella massima riservatezza da te e non saranno pubblicizzate o divulgate in alcun modo», affermava l’accordo. «In particolare, e senza limitazione, l’utente accetta di non divulgare i termini del presente Accordo a nessun dipendente o appaltatore della Società attuale o precedente».

ELON MUSK TESLA 1

Come la maggior parte delle grandi aziende, anche Tesla richiede ai lavoratori di firmare un accordo arbitrale sull’assunzione. Ciò significa che per parlare liberamente in tribunale, dove il loro discorso diventerà parte di un registro pubblico, i lavoratori devono prima ottenere un’esenzione dall’accordo arbitrale da un giudice.

Sotto la guida di Musk, decine di lavoratori di Tesla hanno denunciato molestie, discriminazioni e altri tipi di molestie razziste, sessiste e di altro tipo e condizioni di lavoro non sicure. Molti hanno anche denunciato ritorsioni dopo aver parlato dei problemi.

tesla xianjiang 4

Queste accuse sono state recentemente sotto i riflettori a causa di un’indagine appena rivelata dall’EEOC e di una causa legale dell’agenzia per i diritti civili della California, ma la società ha una lunga esperienza.

Nell’agosto 2018, un ex impiegato della sicurezza di Tesla, Karl Hansen, ha presentato una denuncia alla US Securities and Exchange Commission dicendo di essere stato licenziato ingiustamente dal suo lavoro di investigatore presso l’impianto di batterie dell’azienda a Sparks, in Nevada, dopo aver lanciato l’allarme sul furto di materie prime per un valore di decine di milioni di dollari. Tesla ha nascosto il furto agli azionisti, ha affermato, anche se all’epoca rappresentava una somma sostanziale di denaro per la casa automobilistica.

elon musk

Nel novembre 2020, l’ex dipendente di Tesla Stephen Henkes ha dichiarato di essere stato licenziato dal suo lavoro in Tesla il 3 agosto 2020, dopo aver sollevato problemi di sicurezza internamente e quindi presentato reclami formali agli uffici governativi. Sia il CPSC che la SEC stanno considerando le denunce di Henkes come prove.

Stampa libera

Musk ha ripetutamente cercato il controllo su ciò che giornalisti, blogger, analisti e altri ricercatori dicono delle sue attività, dei loro prodotti e di sé stesso.

Una volta il CEO di Tesla ha rimproverato e interrotto un analista in una chiamata sugli utili nel 2018. «Scusatemi, il prossimo, il prossimo. Le domande noiose e ossute non sono belle», ha detto il CEO dopo una domanda sui requisiti patrimoniali della sua azienda. La casa automobilistica aveva appena registrato la peggiore perdita trimestrale della sua storia. Musk in seguito si è scusato per questo e ora a volte non parla durante le riunioni sugli utili di Tesla.

elon musk grimes

Musk e Tesla hanno anche chiesto ai giornalisti di firmare accordi di non divulgazione o di mostrare bozze di storie alla società per ottenere le approvazioni prima della pubblicazione.

Musk ha sfacciatamente invitato i follower a modificare la sua biografia su Wikipedia. «Ho appena guardato la mia wiki per la prima volta da anni. È pazzesco!» Musk ha twittato. «A proposito, qualcuno può per favore eliminare ‘investitore.’ Fondamentalmente non investo a zero», ha detto. Le sue legioni di follower hanno obbligato gli autori a modificare la pagina per sminuire i suoi investimenti.

Musk si arrabbia persino con i blog dei fan quando scrivono delle carenze di Tesla.

Sotto la sua direzione, Tesla ha smesso di invitare alcuni dipendenti di Electrek a eventi aziendali dopo che il sito - che negli ultimi anni si è evoluto - ha pubblicato una storia con questo titolo, “Tesla sta addebitando ai proprietari $ 1.500 per l’hardware per cui hanno già pagato”. La storia è stata accurata anche se umiliante per Musk perché affronta il fallimento della sua azienda nella corsa per fornire la tecnologia dei veicoli autonomi ai clienti in attesa da lunga data.

elon musk 3

Discorso dei clienti

Musk e Tesla hanno anche cercato, non sempre con successo, di mettere a tacere i clienti. Ad esempio, Tesla obbligava i clienti a firmare accordi contenenti clausole di non divulgazione come prerequisito per la riparazione dei loro veicoli.

Nel 2021, Tesla ha chiesto ai clienti di accettare di non pubblicare messaggi critici sui social media in merito a FSD Beta, un pacchetto software sperimentale di assistenza alla guida che alcuni proprietari di Tesla potrebbero testare utilizzando le proprie auto.

elon musk 2

In un accordo che Tesla ha inviato ai conducenti all’inizio di quest’anno per l’accesso alla versione beta di FSD, la società ha chiesto loro di «mantenere riservate le tue esperienze nel programma» e di non «condividere alcuna informazione su questo programma con il pubblico», anche prendendo screenshot, creando post di blog o pubblicazione su siti di social media.

Tesla ha nominato Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, Snapchat e YouTube come siti in cui i proprietari non dovrebbero condividere informazioni sul loro utilizzo di FSD Beta, secondo una copia dell’intero accordo ottenuto dalla CNBC.

elon musk 1

Musk in seguito ha revocato i termini di accesso di Tesla a FSD Beta dicendo che nessuno stava comunque rispettando l’accordo. Ma la pratica ha causato un’indagine da parte dell’autorità federale per la sicurezza dei veicoli, NHTSA.

«Dato che NHTSA fa affidamento sui rapporti dei consumatori come un’importante fonte di informazioni per valutare potenziali difetti di sicurezza, qualsiasi accordo che possa impedire o dissuadere i partecipanti al programma di rilascio beta di accesso anticipato dal segnalare problemi di sicurezza a NHTSA è inaccettabile», ha scritto l’NHSA in un lettera a Tesla nell’ottobre 2021.

Elon Musk

Nel frattempo, in Cina, Tesla ha citato in giudizio i clienti che si sono lamentati di problemi di sicurezza con le loro auto e ha citato in giudizio un influencer dei social media per diffamazione. L’influencer, Xiaogang Xuezhang, ha pubblicato un video che mostra i problemi con i sistemi di frenata di emergenza automatizzata di Tesla e di altre case automobilistiche.

Redazione

Gli avvocati di Tesla e Musk hanno anche presentato costantemente richieste di trattamento riservato per documenti legali e commerciali negli Stati Uniti.

Tra le altre cose, Tesla ha cercato di nascondere alla vista del pubblico: informazioni sulla sicurezza dei veicoli che i regolatori automobilistici federali hanno chiesto all’azienda come pratica investigativa di routine e informazioni commerciali utilizzate da Tesla per richiedere sussidi fiscali alla California Alternative Energy and Advanced Transportation Financing Authority.

elon musk

Gli avvocati per conto di Tesla e Musk hanno anche cercato di mantenere nascoste le trascrizioni e i video delle testimonianze di dipendenti e dirigenti nei casi dinanzi al tribunale della Cancelleria del Delaware e ad altri tribunali.

Libertà di parola per me

Musk ha sicuramente esercitato i diritti di libertà di parola per sé e per le sue aziende.

Di recente, ha affermato che il servizio Internet satellitare di SpaceX Starlink manterrà online le fonti di notizie russe, nonostante ciò che secondo Musk è stato un invito a bloccarle da parte di governi senza nome durante la brutale invasione dell’Ucraina da parte di Putin.

elon musk

«A Starlink è stato detto da alcuni governi (non dall’Ucraina) di bloccare le fonti di notizie russe. Non lo faremo se non sotto la minaccia delle armi», ha scritto Musk. «Mi dispiace essere un assolutista della libertà di parola».

Sul fronte del lavoro, Musk sta anche combattendo una sentenza del tribunale amministrativo secondo cui deve rimuovere un tweet dal suo feed perché viola i diritti dei lavoratori. Il tweet, pubblicato nel 2018, diceva: «Niente impedisce al team Tesla del nostro stabilimento automobilistico di votare il sindacato. Potrebbe farlo tmrw se volesse. Ma perché pagare le quote sindacali e rinunciare alle stock option per niente?».

Elon Musk fuma

In Tesla, Musk ha evitato l’obbligo di far approvare alcuni dei suoi tweet da un esperto di diritto dei titoli prima di pubblicarli, nonostante l’accordo transattivo che ha raggiunto con la SEC dopo che questa lo ha accusato di frode sui titoli civili.

Musk ha detto a Lesley Stahl in un’intervista del 2018 che generalmente i suoi tweet non sono controllati, anche se un tribunale gli aveva ordinato di farli pre-approvare da esperti se contenevano informazioni che avrebbero potuto avere un impatto sul prezzo delle azioni di Tesla. Durante quell’intervista ha detto: «Ciao Primo Emendamento. La libertà di parola è fondamentale...».