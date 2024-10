2 ott 2024 12:01

SIAMO SICURI CHE ROMA SIA PRONTA A OSPITARE IL GIUBILEO? - CAOS NELLA CAPITALE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA FERROVIARIA, SOSPESA PER ORE IN TUTTE LE STAZIONI DELL'URBE: ORA È RIPRESA LA CIRCOLAZIONE, MA MOLTO RALLENTATA - I TECNICI SONO AL LAVORO PER SISTEMARE IL PROBLEMA INFORMATICO CHE HA MESSO IN GINOCCHIO LE STAZIONI: RITARDI E CANCELLAZIONI A RAFFICA - ANCHE IL TRAFFICO "SU GOMMA" È IN TILT: LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SULLA TANGENZIALE, È STATA CHIUSA PER UN FURGONE IN FIAMME - VIDEO