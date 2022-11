14 nov 2022 09:53

SIAMO TORNATI AI TEMPI DEI GILET GIALLI: PER MACRON L’UNICO INTERLOCUTORE AFFIDABILE IN ITALIA È SERGIO MATTARELLA – LA NOTA DELL’ELISEO DOPO LA CHIAMATA TRA I DUE PRESIDENTI: “HANNO ENTRAMBI AFFERMATO LA GRANDE IMPORTANZA DELLE RELAZIONI TRA LA FRANCIA E L'ITALIA ED HANNO SOTTOLINEATO LA NECESSITÀ DI METTERE INSIEME LE CONDIZIONI PER UNA PIENA COOPERAZIONE IN TUTTI I SETTORI, TANTO A LIVELLO BILATERALE CHE IN SENO ALL'UNIONE EUROPEA"