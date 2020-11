SIAMO TUTTI UN PO’ PINOCCHIO – PRENDETE UNA FOTO DI VOSTRO NONNO DA GIOVANE E CONFRONTATELA CON UNA DA ANZIANO: NON NOTATE NIENTE? LASCIATE PERDERE LE RUGHE: QUELLO CHE SEMBRANO ESSERE LIEVITATE CON GLI ANNI SONO LE DIMENSIONI DI NASO E ORECCHIE – MA COME È POSSIBILE? STANDO AD ALCUNI STUDI, QUESTE SPORGENZE DEL VISO COL TEMPO SI DILATEREBBERO. NELLE DONNE IL PROCESSO POTREBBE ESSERE PIÙ ACCELERATO A CAUSA DEL…

Fabrizio Barbuto per “Libero quotidiano”

naso 2

Provate a confrontare una fotografia di vostro nonno anziano con una in cui, appena ragazzino, si affacciava alla vita. Quali differenze notate? Lasciate stare i solchi di cui, lo scorrere del tempo, si rende artefice e volgete l' attenzione a tutto il resto Notato niente? Il suo naso e le sue orecchie appaiono decisamente più grandi nello scatto recente: queste parti del corpo crescerebbero per tutta la vita, almeno così risulta ad un primo sguardo; le loro dimensioni, invero, rimangono uguali, ma sembrano estendersi per via di un progressivo rilassamento della cartilagine e di un suo cedimento alla forza di gravità; padiglione auricolare e narici, per di più, negli anni tendono ad allargarsi esasperando l' effetto.

pippo baudo

Parecchi portali indagano sul fenomeno attraverso le comparazioni fotografiche di personaggi noti al grande pubblico, quali Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Leslie Nielsen e Pippo Baudo. Osservando questi mattatori, da fanciulli e da uomini maturi, l'"inganno" è sorprendente.

E se non fosse solo un' illusione ottica? Stando ad alcuni studi, queste sporgenze del viso, col tempo che passa, si dilaterebbero davvero: dai 18 agli 80 anni le orecchie crescerebbero di circa 12 millimetri nell' uomo ed 8 nella donna. Quanto al naso, si stimano circa 2 millimetri di esubero per entrambi i sessi, nel medesimo arco temporale (dai 18 agli 80).

naso 3

Altre indagini sostengono che le orecchie, in terza età, subiscono addirittura un ingigantimento pari a 22 millimetri l' anno, come a significare che, quanto più a lungo vivi, tante più possibilità hai di librarti in volo in sella ai tuoi organi uditivi. Ma reggetevi forte: l' espansione a carico delle orecchie, nelle fanciulle, può essere accelerata e incrementata dall' uso di orecchini pesanti: questo tipo di monile favorisce un allungamento del lobo che, sommato ai processi succitati, promette di volgere le donzelle in dei veri e propri "Dumbo" di disneiana memoria.

udito 2

Qualunque sia la verità, una cosa abbiamo buone ragioni di supporla: ad oggi sappiamo molte più cose sul cosmo di quante non ne conosciamo sul corpo umano, il quale non smette mai di sorprendere Sapevate che la vagina non è un' esclusiva femminile? Ce l' hanno anche gli uomini e si trova nella prostata.

E che dire del naso? Al di là della sua già sviscerata prerogativa di espandersi nel tempo, funge da vero e proprio archivio di odori e può immagazzinare fino a 50mila fragranze; ecco perché, un semplice profumo, ha il potere di portare con sé la magia di un ricordo smarrito nel tempo. E se pensate che le strade urbane siano lunghe e tortuose, confrontatele con i 95mila chilometri di vasi sanguigni che attraversano il vostro corpo...

naso 6

C' è dell' altro: quando arrossiamo dall' imbarazzo, arrossisce anche il rivestimento del nostro stomaco. E sul cuore quanto siete eruditi? Forse non abbastanza da sapere che, nel corso della vita, pompa circa 200 milioni di litri di sangue e batte 2,5 miliardi di volte.

Se tutto ciò vi commuove, lasciatevi pure andare a quest' emozione, sapendo che costituisce un' esclusiva della nostra specie: l' uomo è l' unico animale a versare lacrime.

naso 4

Che l' auto dei vostri sogni sia una Porsche, una Ferrari o una Lamborghini, fareste bene a rendervi consapevoli di come, la macchina più affascinante del mondo, la stiate già guidando: il vostro corpo.

naso 1

naso 5