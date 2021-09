15 set 2021 13:51

SIAMO UOMINI O ANIMALI? - IN INDONESIA UNA ORANGO DI NOME PONY E' STATA INCATENATA AL MURO E COSTRETTA A SUBIRE RAPPORTI SESSUALI - PER RENDERLA PIU' DESIDERABILE, E' STATA RASATA, TRUCCATA E INGIOELLATA - NEL VILLAGGIO DEL BORNEO, DOVE ERA TENUTA PRIGIONIERA, ERA COSI' POPOLARE TRA GLI AGRICOLTORI CHE PER LIBERARLA CI SONO VOLUTI 35 POLIZIOTTI ARMATI...