1 set 2019 12:10

SIAMO UOMINI O CAPORALI? – UN BRACCIANTE CHE LAVORAVA IN NERO È MORTO PER IL CALDO MENTRE RACCOGLIEVA MELONI A GIUGLIANO, IN PROVINCIA DI NAPOLI – L’UOMO È È UN 55ENNE ITALIANO, E ORA SARÀ ESEGUITA UN’AUTOPSIA SUL SUO CORPO PER CAPIRE LE CAUSE DEL DECESSO – IL DATORE DI LAVORO È STATO DENUNCIATO PER OMICIDIO COLPOSO…