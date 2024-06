SIATE PIU’ “SMART” CON IL VOSTRO “PHONE” – L’AGENZIA DI SICUREZZA NAZIONALE AMERICANA SUGGERISCE DI SPEGNERE IL TELEFONINO UNA VOLTA A SETTIMANA PER PREVENIRE GLI ATTACCHI INFORMATICI – IL RIAVVIO DEL “DEVICE”, CHE IDEALMENTE DOVREBBE AVVENIRE OGNI 168 ORE, PUÒ DIFENDERCI DAGLI “EXPLOIT ZERO-DAY”, OVVERO LE FALLE SCONOSCIUTE DAL PRODUTTORE DEL SOFTWARE O DEL DISPOSITIVO CHE…

Estratto dell’articolo di Roberto Cosentino per www.corriere.it

Da quanto tempo non spegni il tuo telefono? Molti di noi non saranno neanche in grado di rispondere a questa domanda, ma secondo la National Security Agency, l'Agenzia di sicurezza nazionale americana, è piuttosto importante monitorare questo dato per la sicurezza dei nostri smartphone.

In un documento che delinea dei consigli e delle buone pratiche da seguire per proteggere i dati conservati sui nostri telefoni, l'Nsa suggerisce sia agli utenti che usano Android sia agli utenti che usano un iPhone di spegnere il proprio smartphone almeno una volta a settimana. E, in particolare, le ore in cui il dispositivo rimane accesso in modo consecutivo non devono essere più di 168. Il riavvio a cadenza regolare ha lo scopo di difendersi contro alcuni attacchi informatici.

RIAVVIA ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA

Secondo l'agenzia di sicurezza statunitense, questa è una semplice strategia per difendersi contro gli exploit zero-day, ovvero delle vulnerabilità parecchio insidiose. La caratteristica che rende pericolose per la sicurezza informatica queste falle, è che sono sconosciute dal produttore del software o del dispositivo, mentre invece sono già state scoperte dai criminali informatici, che potrebbero quindi sfruttarle. […]

Il riavvio del dispositivo può interrompere un eventuale flusso di informazioni ai criminali informatici, qualora fossero riusciti a sfruttare una falla non ancora scoperta e installata nel proprio dispositivo. Non è l'unica accortezza che l'Nsa suggerisce di adottare. Molte delle buone pratiche contenute in questo documento, sono più o meno le stesse da tempo e dovrebbero essere insegnate a scuola insieme alle tabelline.

Cioè, aggiornare regolarmente i disposivi, scegliere password forti (magari con un password manager), utilizzare sistemi di riconoscimento biometrico (sblocco con il volto, o impronta digitale), ricordarsi di non connettersi mai a Wifi pubblici senza Vpn e ricordarsi disattivare Bluetooth, Nfc e Gps quando non in uso. Ultimi ma non ultimi, mai e poi mai cliccare sui link da mittenti non attendibili e scegliere un software antivirus da installare. […]