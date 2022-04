15 apr 2022 08:17

LA SICILIA TREMA! - UN TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.2 È STATO REGISTRATO LA SCORSA NOTTE AL LARGO DELLA COSTA DI SIRACUSA: IL SISMA FORTUNATAMENTE SI È VERIFICATO IN MARE A UNA PROFONDITÀ DI 33 KM. E INFATTI, TRANNE QUALCHE MITOMANE SUI SOCIAL CHE DICE DI ESSERSI SVEGLIATO DI COLPO, LA SCOSSA NON È STATA AVVERTITA E NON SI SEGNALANO DANNI A COSE A PERSONE