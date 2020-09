SICURI CHE ANALIZZERANNO LA SALIVA? – IL NUOVO TEST RAPIDO PER IL CORONAVIRUS SI CHIAMA DAILY "TAMPON". CHE PERÒ IN INGLESE SIGNIFICA ASSORBENTE INTERNO E NON TAMPONE, COME INVECE PENSAVA L’AZIENDA DI MERATE (LECCO) CHE L’HA PRODOTTO. SPERIAMO ALMENO CHE IL NOME SIA STATO SCELTO DAI RESPONSABILI DEL MARKETING A INSAPUTA DEI RICERCATORI CHE L’HANNO SVILUPPATO…

1 – CORONAVIRUS: ARRIVA TEST SALIVARE SUPER RAPIDO ITALIANO

Da www.ansa.it

Arriva un nuovo test rapido, tutto italiano, capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al coronavirus SarsCov2 dalla saliva. Si chiama Daily Tampon, ed è stato realizzato da un'azienda brianzola di Merate (Lecco) in collaborazione con l'università del Sannio. Il test ha ricevuto l'approvazione dal Ministero della Salute e può quindi partire la produzione.

La ricerca su tutti i tipi di test rapidi, compreso quello salivare, va avanti ma in particolare su quest'ultimo test "non c'è ancora stata alcuna validazione da parte del ministero della salute". E' quanto chiariscono fonti del ministero della Salute. I test rapidi attualmente in sperimentazione negli aeroporti, già validati, agiscono invece sulla raccolta di secrezioni di naso e gola come i noti tamponi molecolari .

2 – INGLESE FARLOCCO: DAILY TAMPON

Da http://blog.terminologiaetc.it/

Esempi di notizia di settembre 2020 su un test diagnostico sviluppato in Italia per rilevare in pochi minuti la positività al COVID-19:

DAILY TAMPON, ARRIVA IL TEST SALIVARE ITALIANO SUPER RAPIDO

NASCE DAILY TAMPON, IL TEST RAPIDO PER LA DIAGNOSI DEL CORONAVIRUS

Daily Tampon è l’ennesimo esempio di inglese farlocco: un nome ideato da italiani per italiani con scarse conoscenze dell’inglese, ma che in inglese ha tutt’altro significato.

C’è infatti da chiedersi dove esattamente venga prelevato il campione organico per il test perché nel lessico comune inglese tampon è l’assorbente interno per l’igiene femminile.

Tampone in italiano

Come già evidenziato in Risemantizzazioni: tamponare, on the road, in contesti sanitari la parola tampone, che in origine designava solo 1 strumento usato per un prelievo di materiale organico (simile a un bastoncino tipo cotton fioc), per metonimia ha poi assunto anche ulteriori accezioni:

2 prelievo (ad es. fare il tampone)

3 test diagnostico (ad es. tampone rapido, tampone colturale)

4 analisi del test (ad es. su oltre 12000 tamponi, 95 positivi)

5 kit diagnostico (costituito da bastoncino, provetta ecc.)

Tampone in inglese

in inglese tampone si dice test e non tampon

In inglese il bastoncino (accezione 1) si chiama swab, sostantivo a volte usato anche per descrivere il prelievo stesso (ad es. a nose and throat swab is taken) e anche verbo.

Per le accezioni diagnostiche si usa test, come si può verificare nei media britannici e americani dove sono numerosissime le occorrenze di coronavirus test o Covid / Covid-19 test e di testing per la procedura, mentre l’accezione 5 è testing kit.

Esempi d’uso in Coronavirus: How to get a covid test (BBC), da cui è tratta questa illustrazione:

Inglese farlocco e salute

Mi auguro che il nome Daily Tampon sia stato deciso dai responsabili del marketing del prodotto senza consultare i ricercatori che l’hanno sviluppato, perché è inevitabile farsi qualche domanda sulle conoscenza dell’inglese di chi ha fatto questa scelta, soprattutto se si considera che la maggior parte della letteratura medica sul virus SARS-CoV-2 è in inglese.

Come già osservato, servirebbe maggiore cautela nell’uso di anglicismi, soprattutto se sono falsi amici come tampon ≠ tampone. Per chi conosce l’inglese infatti l’effetto di nomi come Daily Tampon è negativo: la traduzione maccheronica comunica ignoranza e incompetenza e indirettamente potrebbe far pensare che il prodotto sia poco affidabile.

