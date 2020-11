SIETE ANCORA CONVINTI CHE AL RISTORANTE NON CI SIA PERICOLO DI CONTRARRE IL VIRUS? – LEGGETE LO STUDIO DEI RICERCATORI DI "STANFORD" E DELLA "NORTHWESTERN UNIVERSITY" CHE, MAPPANDO I DATI DEI CELLULARI DI 98 MILIONI DI PERSONE NEGLI USA, SONO ARRIVATI ALLA CONCLUSIONE CHE LA RIAPERTURA DI RISTORANTI, PALESTRE E ALBERGHI COMPORTI IL MAGGIOR PERICOLO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19: “A CHICAGO SE I RISTORANTI FOSSERO STATI RIAPERTI…”

Articolo di "Bloomberg" dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La riapertura di ristoranti, palestre e alberghi comporta il maggior pericolo di diffusione di Covid-19, secondo uno studio che ha utilizzato i dati dei cellulari di 98 milioni di persone per modellare i rischi di infezione in diversi luoghi. I ricercatori dell'Università di Stanford e della Northwestern University hanno utilizzato i dati raccolti tra marzo e maggio nelle città degli Stati Uniti per mappare gli spostamenti delle persone. Hanno guardato dove sono andati, quanto tempo sono rimasti, quanti altri erano li e da quali quartieri sono arrivati. Hanno poi combinato queste informazioni con i dati sul numero di casi e su come il virus si diffonde per creare modelli di infezione – scrive Bloomberg.

A Chicago, per esempio, il modello dello studio prevedeva che se i ristoranti fossero stati riaperti a pieno regime, avrebbero generato quasi 600.000 nuove infezioni, il triplo rispetto alle altre categorie. Lo studio, pubblicato martedì sulla rivista Nature, ha anche rilevato che circa il 10% dei locali esaminati rappresentava l'85% delle infezioni previste.

Questo tipo di dati molto granulari "ci mostra dove c'è vulnerabilità", ha detto Eric Topol, dello Scripps Research Translational Institute, che non è stato coinvolto nello studio. "Allora quello che dovete fare è concentrarvi sulle aree che si illuminano".

In un articolo di opinione pubblicato su Nature, Marc Lipsitch e Kevin Ma della Harvard T.H. Chan School of Public Health, hanno scritto che ci sono pochi dati epidemiologici su come gli interventi frenano l'infezione. Tali modelli, hanno detto, possono fungere da punto di partenza per guidare le decisioni politiche sulla riapertura.

I modelli prodotti nello studio riportato martedì hanno anche suggerito che non è necessario un blocco totale per tenere a bada il virus. Le mascherine, l'allontanamento sociale e la capacità ridotta possono giocare un ruolo importante nel tenere le cose sotto controllo.

La riduzione dell'occupazione al 20% in località dell'area metropolitana di Chicago ha ridotto di oltre l'80% le nuove infezioni previste nello studio. E poiché i limiti di occupazione hanno avuto un impatto principalmente solo sul numero di visite che tipicamente si verificano durante le ore di punta, i ristoranti hanno perso solo il 42% degli avventori nel complesso.

La riduzione del numero massimo di persone in termini di capacità, ha suggerito lo studio, può essere più efficace rispetto a misure meno mirate per frenare il virus, offrendo al tempo stesso un vantaggio economico.

"Dobbiamo pensare a strategie per la riapertura dell'economia", ha detto Jure Leskovec, un informatico dell'Università di Stanford e autore principale del documento. "Questo ci permette di testare diversi scenari di riapertura e di valutare cosa significherebbe per la diffusione del virus".

Senza misure di mitigazione del virus, ha detto, hanno previsto che un terzo della popolazione potrebbe essere infettato dal virus. Quando si adattano al loro modello ai dati pubblicamente disponibili per il numero giornaliero di infezioni, i ricercatori hanno trovato che potrebbe prevedere le traiettorie epidemiche meglio di altri modelli.

Il modello suggerisce anche quanto possano essere efficaci le misure di lockdown negli spazi pubblici, rilevando le infezioni e l'uso di tali spazi nel tempo, man mano che le città mettono in atto i blocchi.

A Miami, per esempio, le infezioni inerenti gli alberghi hanno raggiunto il loro picco circa nello stesso periodo in cui la città si è accaparrata i titoli dei giornali per le scatenate feste sulla spiaggia delle vacanze primaverili che hanno avuto luogo nonostante la pandemia. Ma quelle previsioni si sono ridotte notevolmente man mano che le misure di lockdown sono entrate in vigore.

Il lavoro ha anche previsto una disparità di infezioni tra i gruppi di reddito. Le popolazioni a basso reddito hanno maggiori probabilità di contrarre l'infezione, hanno scoperto, perché sono più propensi a visitare luoghi più piccoli, più affollati e meno propensi a ridurre la loro mobilità in generale.

L'idea che i ristoranti possano alimentare una nuova ondata di infezioni man mano che si aprono non è un'esclusiva di questo studio. JPMorgan Chase & Co. lunedì ha detto di aver trovato che il livello di spesa personale nei ristoranti tre settimane fa era il più forte indicatore di dove sarebbero emersi nuovi casi.

Allo stesso modo, l'aumento della spesa nei supermercati ha indicato una diffusione più lenta, suggerendo che gli acquirenti in quelle regioni possono vivere più cautamente, secondo i ricercatori della banca, che traccia la spesa di 30 milioni di titolari di carte di debito.

Topol ha detto la sua opinione è che tutti questi strati di dati potrebbero essere combinati in un cruscotto nazionale sul virus che potrebbe andare lontano nell'aiutare i responsabili politici a creare politiche più intelligenti e mirate per la mitigazione dei virus. Egli ha sostenuto l'utilizzo di fitness tracker come un altro modo per segnalare i potenziali punti caldi del virus.

Leskovec ha detto che il suo team è attualmente al lavoro per costruire uno strumento che i funzionari pubblici potrebbero utilizzare per prendere decisioni di riapertura.

"Sono necessari ulteriori test di modelli", hanno scritto Ma e Lipsitch nel loro articolo di opinione, "ma date le sfide nella raccolta e nell'interpretazione di altri tipi di dati rilevanti, questi risultati potrebbero avere un ruolo prezioso nel guidare le decisioni politiche su come riaprire la società in modo sicuro e minimizzare i danni causati dalle restrizioni di movimento".

