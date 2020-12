SIETE CALDI? ARRIVANO GLI “OSCAR DEL PORNO 2021” - BARBARA COSTA: “CHI È IL BEL MASCHIONE ITALIANO CHE, A 56 ANNI "SUONATI", CON UN UCCELLONE FUNZIONANTISSIMO, ANCHE QUEST’ANNO SI È GUADAGNATO NON UNA MA 12 NOMINATION? IL NUMERO 1, ROCCO SIFFREDI - MARTINA SMERALDI SI È CONQUISTATA LA NIENTE-POCO-DI-MENO-CHE NOMINATION COME BEST NEW FOREIGN STARLET! - LA CERIMONIA E’ PREVISTA PER IL 23 GENNAIO 2021 E AVVERRÀ "ALL-DIGITAL", CAUSA COVID” - LE NOMINATIONS, LE FOTO, I VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

avn awards 21 rocco siffredi

Chi è il bel maschione italiano che, a 56 anni "suonati", con un uccellone funzionantissimo e abilissimo, anche quest’anno si è guadagnato non una ma 12, ti dico 12, te lo ripeto 12, qualora non avessi capito sono 12, nomination agli Oscar del Porno 2021? Ragazzi, aiuto, non ce la faccio: non so più che parole usare per incensare Rocco Siffredi! Dai, è ormai banale, riduttivo dir di lui pornostar, o forse… numero 1 del porno mondiale, questo sì può funzionare, ma presto bisognerà iniziare a rivolgersi a Lui con la maiuscola, segnarsi e chiamarlo…Sua Porno Santità!

avn awards gianna dior

Miei Dago-lettori, suggeritemi voi, io appena sono uscite le nomination ufficiali, mi sono fiondata sugli italiani, ovvio, e più scorrevo più mi pareva fenomenale, leggerlo e rileggerlo, quel nome lì: "Rocco Siffredi". Eppure, come non riconoscerlo, che i suoi lavori porno del 2020, così succulenti, non potevano non essere selezionati?

Alla faccia del virus, della pandemia, delle quarantene, il porno va avanti, e quindi segnatevi la data: 23 gennaio 2021. Sarà la sera degli "AVN Awards 2021", la sera degli Oscar del Porno, e per una volta e si spera solo per questa volta (tocchiamoci tutti) lo show avverrà "all-digital", in rispetto di ogni norma di salute prevenzione. Ed ecco chi condurrà la serata: 2 superbe gnocche, la pornostar Kira Noir e la hot cam-girl Skyler Lo, e scusatemi se io ora ometto di soffermarmi sulle grazie di queste 2 ninfe qui, lo farò un’altra volta, perché devo svelare la sorpresa, la notizia più bella, più eccitante, di queste nomination: dopo appena un anno di porno, la nostra Martina Smeraldi si è conquistata la niente-poco-di-meno-che nomination come Best New Foreign Starlet!!!

avn awards 21 angela white manuel ferrara

Incredibile ma vero, la nostra Martina è lì, a concorrere con new starlet del mondo intero e io, lo dico subito, non succede perché non succede ma, se succede, che Martina si porta a casa questo premio, è un trionfo secondo solo… alla vittoria mondiale della Nazionale! Martina è in lizza anche come attrice nei film di Siffredi, insieme a Malena in "Game of Whores", e Malena ha per me opportunità di vincere per quanto porno fatto e mostrato e goduto in "Euro Tour: Paris", con Manuel Ferrara, il quale è di nuovo in gara come Miglior Regista "contro" sua moglie Kayden Kross: fatti loro, tanto io voto Mason, e il discorso sugli italiani non è finito, perché a renderci porno-fieri competono Maestro Claudio Bergamin, in nomination come Best Website Director (in gara pure coi porno di "BAM Visions", la sua casa di produzione), e Michael Stefano dopo 8 anni di porno ritiro: il suo "Uninhibited Anal" non è rimasto fuori dalle Best Anal Performance.

avn awards 21 tommy pistol

Siffredi a 56 anni centra 12 nomination, ma va altresì onorato "porno-nonno" Steve Holmes che, alla soglia dei 60 anni, sta sui set allegro a pornare e quest’anno di più e meglio prendendosi 10 nomination, brillando nei generi anali. Se come Miglior Attore la lotta è infuocatissima e davvero non so chi la spunterà (Tommy Pistol? ma io tifo Mick Blue), devo dire una cosa sulla categoria Miglior Attrice: sono 3 anni consecutivi che la statuetta va a Angela White. Giustissimo. Non poteva essere altrimenti.

avn awards 21 malena 1

E pure quest’anno Angela è lì, in nomination, con le sue tettone, il suo c*lone, le sue coscione, e tutto il suo ben di dio, e coi suoi porno uno meglio dell’altro. Che sortilegio dobbiamo fare per far sì che questa statuetta cada in altre mani, allarghi altri sorrisi, e io personalmente spingo vada a Jane Wilde o a Emily Willis?

avn awards 21 kira noir

Occhi puntati (e non solo!) su Emily Willis per il suo "Insaziable" e, se come Best Lesbian temo la spunti la mistress Kendra James, e se il Best Milf va rifilato a Brandi Love, per resistenza, sacrificio e dedizione, e se, come Best Porno Novità, va premiata la piccola e sì incantevole Scarlit Scandal, attenzione ai premi Best Trans perché la deliziosa "Exclusive Angel" Daisy Taylor è in evidenza in più liste, e specie eccelle in Migliori Attrici Non Protagoniste, poiché in compagnia di colleghe non trans.

Gli Oscar del Porno 2021 vedono il ritorno del premio Best Squirting (mai ho capito perché l’avevano cassato), ma c’è pure una categoria valida (si spera, e ritocchiamoci tutti!) unicamente per quest’edizione: Best Porno in Quarantena! Il porno è stato fermo 3 mesi nel primo lockdown, ha riaperto a singhiozzi, sui set si gira ma sono tanti i e le pornostar che non si sono fermati, e han pornato e pornano da remoto, realizzando materiale di qualità che va premiato.

avn awards maestro claudio bergamin

Al 23 gennaio: forza Rocco, daje Martina, forza a tutti gli italiani. E tu, che cavolo fai lì, con le mani ferme? Vai su Stars.avn.com, e vota. Dal 27 novembre, i porno-spettatori possono dire la loro. Che aspetti a votare chi ti ha permesso la tua s*ga preferita, contro chi ti fa ammosciare?

