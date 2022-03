SIETE A DIETA E FATE SPORT? ATTENTI A QUANTE PROTEINE ASSUMETE, UN CONSUMO ECCESSIVO POTREBBE DARVI PROBLEMI DI EREZIONE E DI FECONDITA' - SECONDO UN NUOVO STUDIO, GLI UOMINI CHE SEGUONO DIETE IPERPROTEICHE PER AUMENTARE LA MASSA MUSCOLARE VEDONO DIMINUIRE I LORO LIVELLI DI TESTOSTERONE DI QUASI UN TERZO, TANTO DA SOFFRIRE DI DISFUNZIONI - SE POI IL REGIME E' ASSOCIATO A UN BASSO CONSUMO DI CARBOIDRATI...

Dagotraduzione da Study Finds

Secondo un nuovo studio, i fanatici della palestra che assumono frullati proteici e divorano carni magre stanno riducendo le loro possibilità di avere figli. Gli scienziati hanno scoperto che seguire una dieta ricca di proteine può ridurre negli uomini i livelli di testosterone tanto da soffrire di disfunzione erettile e di un basso numero di spermatozoi.

Gli uomini che stanno cercando di costruire i loro muscoli o di perdere peso sono spesso incoraggiati a consumare grandi quantità di carni magre, pesce e frullati proteici. Ma gli scienziati dell'Università di Worcester sostengono che potrebbe costare loro caro, perché i livelli di testosterone posso diminuire di oltre un terzo.

Anche eliminare i carboidrati, come fanno sempre più celebrità, ha un prezzo, dicono i ricercatori. «La maggior parte delle persone mangia circa il 17% di proteine e le diete ad alto contenuto proteico che hanno causato un basso livello di testosterone erano tutte superiori al 35%, una percentuale che è molto alta», dice il ricercatore capo Joseph Whittaker. «Quindi per una persona media, non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma per le persone che seguono una dieta ricca di proteine, invece, dovrebbero limitarne l’uso a non più del 25 percento».

Bassi livelli di testosterone sono stati collegati anche a malattie croniche come malattie cardiache, diabete e Alzheimer. Al contrario, livelli di testosterone sani sono molto importanti per la forza, la costruzione muscolare e le prestazioni atletiche.

I ricercatori hanno studiato i risultati di 27 studi che hanno coinvolto un totale di 309 uomini. Chi seguiva una dieta ricca di proteine e povera di carboidrati aveva livelli di testosterone molto più bassi rispetto ad altri. Mangiare più del 35% di proteine ha ridotto i livelli di testosterone del 37%, una condizione che in medicina viene chiamata ipogonadismo.

Troppe proteine e pochi carboidrati aumentano anche i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. È stato scoperto che alti livelli di cortisolo sopprimono il sistema immunitario, lasciando le persone vulnerabili alle infezioni virali e batteriche come raffreddore, influenza e COVID-19.

L'assunzione di proteine può anche causare il “morbo del caribù”, in cui il corpo trasforma le proteine in eccesso in ammoniaca, una sostanza altamente tossica. Questa condizione, a volte chiamata "avvelenamento da proteine", è stata scoperta per la prima volta dai soldati romani che furono costretti a sopravvivere manigiando conigli durante l'assedio di Villanueva del Campo. Molti di loro hanno sviluppato una grave diarrea e sono morti.

«La scoperta che le diete a basso contenuto di carboidrati aumentano il cortisolo è molto interessante, perché queste diete sono diventate incredibilmente popolari negli ultimi anni, con molte celebrità come Kim Kardashian, LeBron James e Meagan Fox, che le promuovono», afferma Whittaker. «Tuttavia, è necessario fare ulteriore lavoro in questo settore, per sapere se questo è necessariamente negativo».

I risultati sono pubblicati sulla rivista Nutrition and Health.