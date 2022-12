SIETE A LONDRA E AVETE UN INFARTO? CAZZI VOSTRI, I PARAMEDICI SONO IN SCIOPERO – GLI AUTISTI DELLE AMBULANZE DELLA “CITY” HANNO INCROCIATO LE BRACCIA E NON RISPONDO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA – SE UNA PERSONA STA MALE CHE FA? CHIAMA IL TAXI E SPERA DI ARRIVARE IN TEMPO IN UN OSPEDALE. PER GLI INCIDENTI STRADALI? SI SPERA CHE NON CE NE SIANO – LE AMBULANZE ARRIVANO SOLO QUANDO IL PAZIENTE...

Luigi Ippolito per “il Corriere della Sera”

Oggi a Londra è consigliabile non farsi venire un infarto: perché gli autisti delle ambulanze sono in sciopero e non rispondono alle chiamate. È la prima astensione dal lavoro di questo tipo in Gran Bretagna in più di trent' anni e si aggiunge a un calendario di proteste che sta mettendo in ginocchio il Paese: ma è potenzialmente la più pericolosa, perché mette a rischio la vita della gente.

Le ambulanze arriveranno solo se c'è un'emergenza di «categoria 1», ossia quando il paziente ha smesso si respirare o il cuore si è già fermato: non interverranno invece per eventi di «categoria 2», ossia infarti, ictus e incidenti stradali. Come ha detto anonimamente uno dei responsabili del servizio, «il meglio che possiamo sperare è che tutti stiano a casa, nessuno cada e nessuno si ammali». Per far fronte all'emergenza, il governo ha messo in campo l'esercito e schierato 650 soldati per guidare le ambulanze: ma è stato detto loro che non possono usare le sirene e non devono superare i limiti di velocità.

«È una follia», ha commentato un militare. Ma è tutta la sanità britannica che è già al collasso: ieri hanno scioperato per la seconda volta gli infermieri, che si erano già astenuti dal lavoro per la prima volta nella loro storia la scorsa settimana. Diverse autorità sanitarie locali hanno dichiarato «incidenti critici», con operazioni cancellate e chiamate di emergenza senza risposta. Già prima dello sciopero si è scoperto che in diverse aree le ambulanze impiegano 90 minuti per raggiungere le vittime di infarti o ictus, mentre quelli che raggiungono gli ospedali in 6 casi su dieci sono costretti ad aspettare fuori almeno un'ora. Per oggi, è stato consigliato alla gente di andare in ospedale in taxi.

