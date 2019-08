SIETE AL MARE O IN PISCINA E VI PRENDE QUELLA VOGLIA MATTA DA NON RIUSCIRE A TRATTENERVI? ECCO OTTO CONSIGLI PER GODERE AL MASSIMO DEL SESSO IN ACQUA - RICORDATE CHE UNA VOLTA IMMERSI, LA LUBRIFICAZIONE E' ALTERATA E MOLTO PIÙ BLANDA: LA PENETRAZIONE PUO’ ESSERE DOLOROSA…

Alice Trainotti per https://www.cosmopolitan.com

SESSO in ACQUA

Durante le vacanze al mare il water sex, ovvero il sesso in acqua, è un must, decisamente tra le esperienze più hot che puoi annotare sul tuo diario delle vacanze. Te lo consiglio proprio perché è eccitante se non lo hai mai provato, sia per la novità che per le sensazioni uniche che regala. Un modo dolce in cui lui ti coccola, aiutati da una ridotta forza di gravità e movimenti rallentati e profondi.

Se fate il sesso all’aperto devi aggiungere il brivido di essere scoperti e il romanticismo di un bagno a mezzanotte. E il dolce dondolio delle onde rende i movimenti più fluidi, lenti e senza la possibilità di sudare, anche con le temperature più alte. In vasca da bagno, in piscina, al mare: il sesso in acqua deve seguire però delle regole precise per evitare spiacevoli inconvenienti.

SESSO in ACQUA

Le regole d’oro per un rapporto in acqua da favola:

Ovunque sei, è importante trovare un luogo che ti permetta di rilassarti perché l’acqua altera la lubrificazione, rendendola più blanda. La penetrazione potrebbe quindi risultare dolorosa. Scegli sempre posti poco affollati che non ti mettano in improvviso imbarazzo, rischiando di vanificare il momento.

Sembra scontato, ma scegli un mare di cui sei sicura che l’acqua sia pulita: successive infezioni o irritazioni non giustificano il piacere, seppur importante. E ricorda che comunque il sale è abrasivo; meglio sciacquare bene la tua vagina dopo il rapporto.

Nei film il bagnasciuga è uno dei luoghi più gettonati ma non tra i più piacevoli: le continue onde possono infastidire il rapporto e spezzare il giusto ritmo; inoltre la sabbia, che si può insinuare tra voi, può creare una spiacevole sensazione di grattugia.

Meglio un luogo con poca corrente e dove si tocca, in modo da potersi muovere agevolmente e trovare il giusto ritmo.

SESSO in ACQUA

La posizione più comoda è sicuramente viso a viso, che consente di stare abbracciati.

Ricordati di trovare anche qualcosa, come per esempio una roccia, sulla quale appoggiarti, per aumentare il piacere.

Hai mai provato a baciare il suo pene sott’acqua? Il sesso orale subacqueo, anche se per pochi secondi, vi sorprenderà.

Sfrutta anche il sesso sotto doccia: nulla di più romantico e hot che impiegare bene il tempo per pulirsi dal sale, dopo una lunga giornata di mare. Sorprendi il partner lavandolo e insaponandolo, inscenando un massaggio bagnato con qualche bagnoschiuma profumato.

Una raccomandazione: usate il preservativo anche in acqua. Anche se l’ambiente è inusuale, il rischio di rimanere incinte o di contrarre delle malattie è sempre presente.