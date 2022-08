SIETE IN PARTENZA PER GLI STATI UNITI E VOLETE SAPERE SE POTETE PORTARE IL VOSTRO VIBRATORE? PRIMA DI METTERVI IN FILA PER L’IMBARCO, DATE UN'OCCHIATA ALLE REGOLE PER SPOSTARSI NEGLI USA SENZA PROBLEMI – SE VOLATE DA UNO STATO ALL’ALTRO DEGLI STATES, NON PORTATE CON VOI MARIJUANA ANCHE SE È LEGALE NELLO STATO DA CUI PARTITE - E SE AVETE COMPRATO UNA BACCHETTA DI HARRY POTTER DOVETE SAPERE CHE…

DAGONEWS

Volete sapere se potete viaggiare negli Stati Uniti con il vostro vibratore? Ecco una breve guida che vi eviterà di scatenare il panico ai controlli dell’aeroporto.

Sebbene la maggior parte dei sex toys, compresi i vibratori, siano ammessi nel bagaglio a mano, secondo la Transportation Security Administration potrebbero comunque portare a un controllo. Il problema è legato alle batterie che potrebbero esplodere in volo. Il consiglio è di rimuoverle prima dei controlli anche per evitare fastidiosi ronzii in volo.

Potete portare marijuana a bordo dell’aereo?

Se la marijuana è stata legalizzata per uso ricreativo in 19 stati e per uso medico in 37, è ancora illegale secondo la legge federale: dunque non è possibile trasportarla anche se tecnicamente è legale sia nello stato di partenza che in quello di destinazione.

«Ho comprato una pianta durante il mio viaggio. Posso portarlo a casa?»

Alcuni amanti delle piante potrebbero voler tornare a casa con una nuova aggiunta alla loro collezione.

Le piante sono consentite sui voli nazionali purché si inseriscano nella cappelliera o sotto il sedile dell'aereo. È invece vietato il rientro con piante in vaso dall'estero, sebbene sia consentito un numero limitato di piante (non in vaso) e purché soddisfino determinati criteri stabiliti dal Servizio di ispezione fitosanitaria del Dipartimento dell'agricoltura.

E la bacchetta di Harry Potter?

Nel bagaglio a mano sono ammessi i ferri da maglia, ad esempio, così come i pesci vivi. A quel punto decade la regola dei liquidi a bordo, ma l’acqua verrà controllata allungando i tempi dell’imbarco. Discorso a parte per le ceneri di un defunto, mentre è meglio lasciare a casa mazze da cricket e taglieri. Gli strumenti musicali come i violini sono ammessi dopo aver subito uno screening. E state tranquilli: la vostra bacchetta di Harry Potter può salire a bordo nel bagaglio a mano.

