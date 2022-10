SIETE IN PREDA ALL’ISTERIA DA LISTERIA? LA MIGLIORE STRATEGIA PER PREVENIRLA È APPLICARE NORMALISSIME MISURE DI IGIENE – TRA LE RACCOMANDAZIONI C’È QUELLA DI LAVARE ACCURATAMENTE GLI ALIMENTI CRUDI, COME FRUTTA E VERDURA; PULIRE LA SUPERFICIE DEGLI ALIMENTI; ASCIUGARE I PRODOTTI CON UN PANNO PULITO; SEPARARE LE CARNI CRUDE DALLE VERDURE E DAI CIBI COTTI E PRONTI AL CONSUMO – OCCHIO ANCHE ALLA TEMPERATURA DI…

Estratto dell'articolo di Valentina Arcovio per “il Messaggero”

Si allunga la lista degli alimenti segnalati e ritirati dal commercio per sospetta presenza del batterio responsabile della Listeria.

Dopo alcuni lotti di würstel a base di carni avicole, confezioni di porchetta di Ariccia, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, le ultime segnalazioni riguardano il gorgonzola dolce Dop marchio Pascoli italiani, venduto in confezioni da 300 grammi nei supermercati Eurospin e il prosciutto cotto Sapor di Cascina da 150 in vendita da Penny Market.

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dei lotti indagati dal mercato e la raccomandazione di non consumare il prodotto e di riportarlo indietro.

Sono settimane che continuano ad accumularsi segnalazioni di questo tipo tanto che ora si inizia a parlare di allarme Listeria.

LE STRATEGIE Gli alimenti principalmente associati alla listeriosi comprendono: pesce affumicato (come ad esempio il salmone), prodotti a base di carne (paté di carne, hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie), formaggi a pasta molle, formaggi erborinati, formaggi poco stagionati; vegetali preconfezionati e latte non pastorizzato. La migliore strategia per prevenire la listeriosi in ambito domestico prevede l'applicazione delle generali norme di igiene.

Tra le raccomandazioni l'Istituto superiore di sanità include: lavare accuratamente gli alimenti crudi, come frutta e verdura, sotto l'acqua corrente prima di consumarli, sbucciarli, tagliarli o cuocerli; pulire la superficie degli alimenti come meloni e cetrioli; asciugare i prodotti con un panno pulito; separare le carni crude dalle verdure e dai cibi cotti e pronti al consumo.

IL CONGELATORE Oltre a lavare le mani, i coltelli e i piani di lavoro utilizzati nella preparazione dei cibi crudi, si deve fare attenzione a mantenere la corretta temperatura di esercizio di frigoriferi e congelatori separando al loro interno gli alimenti crudi da quelli cotti. Il frigorifero va inoltre pulito bene e spesso. Importante è anche la cottura che per la carne e i prodotti a base di carni crude deve essere fatta accuratamente e in profondità.

Infine, molta attenzione deve essere posta alla conservazione degli alimenti. È, ad esempio, preferibile consumare i prodotti precotti o pronti per il consumo appena possibile; non conservare né consumare i prodotti refrigerati oltre la data di scadenza; conservare gli avanzi di cibo cotto, nel frigorifero, in contenitori provvisti di coperchi.

