SIETE PRONTI? PRESTO SAPREMO TUTTO SUGLI UFO! – IL 29 GIUGNO LE AGENZIE DI INTELLIGENCE PRESENTERANNO AL CONGRESSO IL RAPPORTO SULL'ATTIVITA' DEGLI OGGETTI NON IDENTIFICATI, ORA CHIAMATI UAP - NEI RAPPORTI POTREBBERO ESSERCI CLAMOROSE INFORMAZIONI SUGLI INCONTRI RAVVICINATI DEGLI ULTIMI ANNI TRA LA MARINA USA E STRANI DRONI CON TECNOLOGIE AVANZATE

Dagotraduzione da Abc News

FERMO IMMAGINE VIDEO UFO ISS

Alla fine di questo mese, le agenzie di intelligence statunitensi presenteranno al Congresso un attesissimo rapporto non classificato su ciò che sanno sugli UFO, o come li chiama ora il Pentagono, Unexplained Aerial Phenomena (UAP).

Tuttavia, nessuno sa ancora se il rapporto conterrà le risposte che gli appassionati di UFO stanno cercando, e cioè se i recenti incontri militari con gli UAP siano la prova dei contatti con la vita extraterrestre.

ufo

Il rapporto segna una pietra miliare: l'interesse per gli UFO è aumentato moltissimo negli ultimi anni, soprattutto dopo il rilascio da parte della Marina di video che documentavano incontri con gli UAP avvenuti tra il 2004 e nel 2014.

I video hanno sollevato livelli di interesse non solo tra gli appassionati di UFO, ma anche tra i membri del Congresso ansiosi di sapere se gli UAP catturati nei video rappresentano minacce tecnologiche avanzate da avversari stranieri.

OBAMA JAMES CORDEN UFO

Il rapporto è stato voluto dal senatore della Florida Mark Rubio, che nel 2020 era presidente del Comitato ristretto per l'intelligence del Senato e come tale ha richiesto all’intelligence di preparare il documento.

Un portavoce di Rubio ha detto a ABC News che il rapporto dovrebbe essere presentato al Congresso il 29 giugno, data che segna il termine di 180 giorni richiesto dalla legislazione quando è entrata in vigore il 1° gennaio.

ufo al largo di san diego negli usa 2

«Gli uomini e le donne a cui abbiamo affidato la difesa del nostro Paese stanno segnalando incontri con aerei non identificati con capacità superiori», ha detto Rubio in una dichiarazione fornita ad ABC News. «Non possiamo permettere che lo stigma degli UFO ci impedisca di indagare seriamente su questo. Il prossimo rapporto è un passo di questo processo, ma non sarà l'ultimo».

Il rapporto è stato preparato dall'Ufficio del Direttore dell'intelligence nazionale e dalla Task Force UAP, un'organizzazione creata dal Pentagono lo scorso settembre per esaminare gli incontri dell'esercito americano con gli UAP.

ufo al largo di san diego negli usa 1

«Stiamo fornendo il contesto e le informazioni che abbiamo su questi fenomeni e il nostro obiettivo è, ancora una volta, sostenere gli sforzi del DNI per produrre questo rapporto», ha detto ai giornalisti John Kirby, il principale portavoce del Pentagono.

Anche se sarà un rapporto non classificato, è possibile che il suo contenuto non soddisfi gli appassionati di UFO ansiosi di sapere se gli incontri sono contatti con extraterrestri, perché sarà un rapporto di intelligence.

areonautica militare ufo

«La protezione delle metodologie è una parte importante del modo in cui opera la Task Force UAP», ha detto a ABC News un funzionario del Pentagono. «Questo è uno sforzo guidato dall'intelligence e, in materia di intelligence, si cerca sempre di proteggere le fonti e i metodi utilizzati per impedire a potenziali avversari di avere un'idea di come apprendiamo le cose».

Il rapporto non si baserà solo sui ricordi dei testimoni oculari dei loro incontri, ma si concentrerà sui dati raccolti dai sensori utilizzati dalle forze armate statunitensi per rilevare gli avversari. «Questo è un esame basato sui dati degli UAP», ha detto il funzionario del Pentagono a ABC News. «Più dati abbiamo, meglio siamo in grado di identificare quali sono questi UAP».

avvistamenti ufo italia 5

Per gli scienziati, l'attenzione del rapporto sui dati è la chiave per aiutare a determinare cosa sta succedendo nei video. «Quei prodotti di dati derivati possono suggerirci traiettorie, masse e densità», ha detto a ABC News il dottor Hakeem Oluseyi, professore affiliato di fisica e astronomia alla George Mason University.

«Se riusciamo a capire dove si trovano nello spazio tridimensionale e come stanno manovrando, se individuiamo la loro massa e le forze coinvolte, possiamo trarne alcune suggerimento sulla tecnologia che stanno utilizzando» ha aggiunto.

Oggetto non identificato

«Il fatto di vedere qualcosa che non capiamo non significa saltare a conclusioni folli. Significa prendere i dati, mettere tutto insieme e capire se si tratta di una nostra tecnologia oppure no».