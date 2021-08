SIETE PRONTI? SEDEVI E GUSTATEVI IL TRAILER DI “È STATA LA MANO DI DIO”, IL NUOVO ATTESISSIMO FILM SCRITTO E DIRETTO DA PAOLO SORRENTINO: UN RAGAZZO RICCIOLUTO CHE ASCOLTA MUSICA IN CUFFIA SULLE FALDE DEL VESUVIO CHE ERUTTA, LA MAGIA DI NAPOLI NOTTURNA, LE CORSE IN MOTORINO, LA GENTE CHE ESULTA SUI BALCONI PER I GOL DI MARADONA, LA SCOPERTA DEL CINEMA, TONI SERVILLO E… - VIDEO

Gloria Satta per “il Messaggero”

Un ragazzo riccioluto intento ad ascoltare la musica in cuffia sulle falde del Vesuvio che erutta, il sogno di esprimersi attraverso il cinema («la realtà non mi piace più, è scadente»), la magia di Napoli notturna con i fuochi d'artificio, le corse in motorino, la gente che esulta sui balconi per i goal di Maradona, il mare che accoglie i tuffi del protagonista, la scoperta del cinema, Toni Servillo... sono le prime immagini, magistralmente illuminate da Daria D'Antonio, diffuse nel trailer di È stata la mano di Dio, il nuovo e molto atteso film scritto e diretto da Paolo Sorrentino, in concorso alla 78esima Mostra di Venezia il 2 settembre (primo dei cinque italiani a caccia del Leone d'oro) e in un secondo tempo disponibile su Netflix.

SOGNI E TRAGEDIE Si tratta del primo film autobiografico del regista Premio Oscar, 51, che racconta la propria giovinezza e la propria città attraverso la storia di un ragazzo (interpretato da Filippo Scotti, 21) nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita, mille sogni e la tragedia inattesa della morte dei genitori di Sorrentino, uccisi dalle esalazioni di una stufa difettosa quando il futuro maestro del cinema aveva 16 anni. Il ragazzo si salvò perché non aveva accompagnato i genitori nella casa di montagna per andare a seguire Maradona che con il Napoli giocava in trasferta.

LA FRASE «È stata la mano di Dio è, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso», ha spiegato Paolo, anche produttore con Lorenzo Mieli per The Apartment del gruppo Fremantle. «Mi ha emozionato tornare a girare a Napoli a 20 anni esatti dalla mia opera prima L'uomo in più». Nel cast del film anche Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Enzo Decaro.

Il titolo si riferisce alla celebre frase pronunciata da Maradona nei quarti di finale del Mondiale 1986 dopo aver segnato irregolarmente a mano ai danni dell'Inghilterra. E chi è Filippo Scotti che interpreta Sorrentino giovane? Nato a Napoli il 22 dicembre 1999, l'attore si è formato nelle scuole teatrali della sua città. Ha preso parte alle serie 1994 e Luna Nera. È stata la mano di Dio gli garantirà ora il lancio internazionale.

