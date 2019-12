SIETE SICURI CHE BABBO NATALE SIA SEMPRE STATO UN PERSONAGGIO RASSICURANTE? A VEDERE LE RAFFIGURAZIONI DI FINE ‘800 SANTA CLAUS DOVEVA ESSERE UNA FIGURA INQUIETANTE E SPETTRALE: MAGRO, DALL’ASPETTO MALATO E ACCOMPAGNATO DA KRAMPUS, UN DIAVOLO CHE PORTAVA I BIMBI CATTIVI ALL’INFERNO – ECCO CHI HA CAMBIATO LA SUA IMMAGINE NEL NONNETTO BARBUTO…

Siete sicuri che Babbo Natale sia sempre stata una figura rassicurante? Se credete di sì, dovete ricredervi. Lo dimostrano alcuni ritratti del diciannovesimo secolo che lo raffigurano con un vecchietto ricurvo e infelice. L’immagine del nonnetto panciuto è sostanzialmente moderna: i bambini di oggi non riuscirebbero mai a pensare a una figura diversa da quella dell’anziano dalle guance rosse, con la pancia contenuta da una cintura e con il sorriso sempre acceso sul viso.

In realtà i bambini del 1880, ad esempio, non dovevano essere rassicurati dall’immagine di quell’uomo magro e col bastone. Men che meno quelli del 1890 che, come mostrano alcuni cartoline, vedevano questo Babbo Natale come una figura spettrale.

Agli inizi del ‘900 i pargoli erano terrorizzati da Krampus, un personaggio simile al diavolo che percuoteva e trascinava i bimbi cattivi all’inferno (altro che elfi e renne di babbo Natale).

Solo negli anni '20 Babbo Natale è diventato l’uomo grassoccio che tutti conosciamo e dobbiamo ringraziare sostanzialmente la Coca-Cola: per la pubblicità il marchio aveva bisogno di un personaggio allegro, grassoccio e rassicurante. Detto, fatto. Solo da allora Santa Claus è quel nonnetto di cui non si può fare a meno a Natale.

