SIETE SICURI CHE SAPETE COME TENERE PULITA LA VOSTRA BORRACCIA? SE AVETE RINUNCIATO ALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA, RICORDATEVI PERÒ CHE LE BORRACCE VANNO IGIENIZZATE CON CURA PER EVITARE CHE VENGANO CONTAMINATE DA DIVERSI MICRORGANISMI – SE IL VOSTRO RECIPIENTE NON PREVEDE IL LAVAGGIO IN LAVATRICE, È POSSIBILE PULIRLO CON…

Da "www.corriere.it"

borraccia 1

A casa come in ufficio, a scuola o in vacanza. Sempre più persone decidono di dire addio alle bottiglie di plastica per utilizzare borracce, in alluminio o in acciaio. Raccogliendo — anche — l’invito del Parlamento Europeo che, con una direttiva di maggio scorso, ha messo fine all’utilizzo della plastica monouso: dal 2021 sarà vietato vendere e produrre oggetti di plastica usa e getta.

borraccia 4

Non bisogna, però, dimenticare che anche le borracce hanno bisogno di essere lavate e igienizzate con cura: a contaminarle, infatti, possono essere diversi microrganismi. Per eliminare funghi, muffe e batteri, non basta un semplice passaggio sotto il rubinetto della cucina, ogni tanto, come ricordano i numerosi vademecum presenti nelle confezioni. Un esempio per cominciare?

borraccia 3

Se abbiamo trasportato sostanze zuccherine, possono rimanere dei residui non sempre visibili a occhio nudo. Ogni volta che si cambia liquido, poi, sarebbe bene lavare il contenitore (ne esistono ormai decine di modelli, alcuni anche più adatti ai bambini e altri hi-tech).

borraccia 6

La pulizia della borraccia dovrebbe essere quotidiana.

1 - Il primo passo? Dopo l’acquisto, prima di utilizzare il contenitore, è importante risciacquarlo: sia l’interno che il tappo, con acqua calda e poco detersivo. Poi, si possono lasciare asciugare separatamente coperchio e bottiglia, in modo che l’acqua possa scolare.

2- A fine giornata, se le istruzioni lo prevedono, basta lavare la borraccia in lavastoviglie.

borraccia 5

3- In alternativa, è possibile pulire la borraccia con aceto o bicarbonato: chiudetela con cura, agitatela, e poi lasciatela riposare. C’è chi consiglia anche per 8-10 ore (quando andate a dormire, potrebbe essere un buon momento, ndr).

Alla fine, è importante sciacquarla con cura. Attenzione, però: come con le pentole, se la borraccia è in alluminio, meglio non usare queste due sostanze per evitare che il contenitore si rovini. Per disinfettarla, è possibile anche usare prodotti detergenti.

borraccia 2

4- Alcune borracce in acciaio inossidabile vengono vendute con uno scovolino, utile a pulire a fondo — con una goccia di detersivo per i piatti — il contenitore anche sul fondo e sui bordi. Alla fine, come sempre, non dimenticatevi di risciacquare con cura.

5- Esistono anche borracce auto-pulenti.

E se vi state chiedendo dove riempirle, oltre al classico rubinetto di casa, potete fare affidamento sulle Case dell’Acqua installate ormai in diversi comuni italiani (qui la mappa di quelle che esistono a Milano o la lista su Google Maps), sulle fontanelle e , in alcuni casi, anche chiedere di ricaricarle ai locali pubblici (come il bar «Tito»di Bologna) che lo consentono (qui la mappa dei bar e ristoranti che regalano l’acqua pubblica). Non vale, invece, svuotare il contenuto della bottiglietta di plastica nella borraccia.

borraccia 7 borraccia 9 borraccia 8