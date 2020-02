24 feb 2020 09:00

SIETE SICURI CHE IL TASSO DI MORTALITÀ DEL CORONAVIRUS RESTERÀ SEMPRE AL 2%? - UN MEDICO SCRIVE A DAGOSPIA: “LA COPPIA CINESE DELLO SPALLANZANI SI È SALVATA ANCHE GRAZIE AL RICOVERO IN UNA RIANIMAZIONE ALTAMENTE SPECIALIZZATA. I POSTI NELLE RIANIMAZIONI OSPEDALIERE ITALIANE SONO POCHI E SEMPRE OCCUPATI DA PAZIENTI CON VARIE PATOLOGIE. SE L’EPIDEMIA SI DIFFONDE IN MODO ESPONENZIALE DI QUEL 20% DI PAZIENTI GRAVI, QUANTI MORIRANNO PER L’IMPOSSIBILITÀ DI UN RICOVERO IN RIANIMAZIONE?”