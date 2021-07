25 lug 2021 09:00

SIETE SICURI DI LAVARVI I DENTI NEL MODO GIUSTO? – I CONSIGLI DELLA DENTISTA ANNA PETERSON SU TIKTOK: IL COLLUTORIO NON VA MAI UTILIZZATO DOPO IL DENTIFRICIO, PERCHE' LAVA VIA IL FLUORO AD ALTA CONCENTRAZIONE CHE SI DEPOSITA SUI DENTI E LI PROTEGGE DAGLI ZUCCHERI - MEGLIO USARLO PER SCIACQUARE LA BOCCA DOPO I PASTI, IN MODO DA RIPORTARE IL PH DA ACIDO A NEUTRO