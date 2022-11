20 nov 2022 12:43

SIETE SICURI DI SAPER PREPARARE LA CARBONARA COME SI DEVE? – E' UNO DEI PIATTI PIÙ POPOLARI AL MONDO E HA APPENA COMPIUTO 70 ANNI - LA PRIMA RICETTA UFFICIALE È COMPARSA SOLAMENTE 1952 E NON IN ITALIANE MA GLI STATI UNITI, IN UNA GUIDA DEI RISTORANTI DI CHICAGO – ECCO TUTTI I CONSIGLI E I SEGRETI PER REALIZZARE UNA CARBONARA “ORIGINALE” – VIDEO