SIETE SICURI DI SAPERE CON CERTEZZA COSA POTETE METTERE IN LAVASTOVIGLIE? LA GUIDA DEFINITIVA DEGLI ESPERTI DI PULIZIA DEL SITO "CHOICE.COM" CHE HANNO CONDIVISO UN LUNGO ELENCO DI OGGETTI "VIETATI" – SÌ AI BIBERON, ALLE SPAZZOLE (OCCHIO AI CAPELLI) E AI GIOCATTOLI DEL CANE – VIETATO IL LEGNO, I BICCHIERI DI CRISTALLO E…

Sapete con certezza cosa potete mettere in lavastoviglie e cosa no? La guida definitiva degli esperti di pulizia del sito australiano Choice.com che hanno condiviso un lungo elenco di articoli che non dovrebbero mai essere inseriti in lavastoviglie.

L'elenco ha alcuni divieti generali: no a batterie, legno, cristallo e qualsiasi cosa dipinta a mano. Tuttavia, sarete sorpresi dal fatto che ci sono una serie di oggetti che, sicuramente inseriti in lavastoviglie, ma che andrebbero lavati a mano. Gli amanti del vino, per esempio, dovrebbero fare attenzione ai bicchieri perché si opacizzano. Anche i thermos dureranno più a lungo se non vengono messi in lavastoviglie.

Anche i coperchi delle pentole a pressione non devono entrare in lavastoviglie così come i posacenere con i residui di tabacco che potrebbero rovinare l’elettrodomestico. Oggetti in rame, ottone, alluminio o peltro potrebbero deformarsi o rompersi.

I proprietari di animali domestici saranno lieti di sapere che i giocattoli e le ciotole per cani possono essere puliti facilmente con un ciclo di lavaggio in lavastovoglie.

COSA PUO 'E NON PUO' ANDARE IN LAVASTOVIGLIE?

Sì

Biberon

Giocattoli da bagno

Parti del tiralatte

Piatti in ceramica

Giocattoli per cani

Infradito in gomma e plastica

Spazzole per capelli e pettini

Spugne da cucina e spazzole per strofinare

Chiavi (senza batterie)

Pezzi di Lego

Coperchi per barattoli di vetro

Griglie da forno

Ciotole per alimenti per animali domestici

Piatti di plastica

Spugne per doccia

Acciaio inossidabile

No

Oggetti in legno

Alluminio

Posacenere

Frullatori

Posate con manico in osso

Ottone, alluminio o peltro

Ghisa

Coltelli affilati

Abiti

Porcellana

Ceramica dipinta a mano

Cristallo contenente piombo

Pentole antiaderenti

Coperchi pentola a pressione

Posate d'argento

Thermos

La maggior parte dei vasi

Bicchieri di vino

Oggetti in legno

Dipende

Cose come i sottopentola dei piani cottura a gas e le teglie del forno possono essere troppo grandi o pesanti per la lavastoviglie. Altre cose come portaspazzolini e contenitori di plastica dovrebbero avere un timbro lavabile in lavastoviglie

