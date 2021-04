17 apr 2021 13:00

SIETE SICURI DI VERSARE LA BIRRA IN MODO CORRETTO? LA CONVINZIONE DIFFUSA È CHE, QUANDO SI VERSA LA BIONDA IN UN BICCHIERE, NON DEBBA FARE SCHIUMA. MA È UN ERRORE CLAMOROSO, COME DIMOSTRA IL SOMMELIER DI BIRRA MAX BAKKER, CHE CI SPIEGA COME FARE PER LIBERARE L’ANIDRIDE CARBONICA – DOPO IL SUO VIDEO NON BERRETE MAI PIÙ UNA BIRRA SENZA SCHIUMA…