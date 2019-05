11 mag 2019 19:15

SIETE SICURI DI VOLER ARRIVARE AL PRIMO APPUNTAMENTO? E ALLORA NON FATE CAZZATE! UN’ESPERTA DI RELAZIONE RIVELA QUALI SONO I MOTIVI CHE METTONO IN FUGA UN POTENZIALE PARTNER DAL PRIMO INCONTRO – NON È UNA BUONA MOSSA INVIARE FOTO NON RICHIESTE IN CUI SI È NUDI O LASCIARSI ANDARE AD APPREZZAMENTI A SFONDO SESSUALE – E PER CHI NON È MOLTO LOQUACE…