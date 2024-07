SILICON SBALLI – SERGEY BRIN SCOMMETTE SUGLI PSICHEDELICI E APPOGGIA UNA START UP CHE STA SVILUPPANDO UN ALLUCINOGENO DAGLI ARBUSTI AFRICANI PER CURARE I PROBLEMI MENTALI: DOPO ELON MUSK CHE SI FA DI KETAMINA E STEVE JOBS CHE CONFESSÒ DI FAR USO DI LSD, IL CO-FONDATORE DI GOOGLE HA INVESTITO 15 MILIONI DI DOLLARI NEI TEST CLINICI SULLA IBOGAINA PER LA CURA DEI TRAUMI CRANICI - E NON È IL SOLO AD AVERE PUNTATO SULLA SOSTANZA (VEDI PETER THIEL) – ROBA DA FRICCHETTONI CON I MILIARDI O NUOVO MERCATO SU CUI FARE QUATTRINI?

(ANSA) - Sergey Brin scommette sugli psichedelici e appoggia una start up che sta sviluppando un allucinogeno dagli arbusti della foresta pluviale per curare i problemi mentali.

Catalyst4, il veicolo di investimento no profit che usa i guadagni realizzati da Brin con la vendita della sua quota in Tesla nel 2021, si è impegnata a far fronte a 15 dei 25 milioni di dollari di raccolta fondi di Soneira, riporta il Financial Times citando alcune fonti. La start up sta lanciando dei test clinici sulla ibogaina per la cura dei traumi cranici.

Estratto dell’articolo di Oliver Barnes per www.ft.com

Il co-fondatore di Google, Sergey Brin, sta finanziando lo sviluppo di un allucinogeno derivato da un arbusto della foresta pluviale da utilizzare come trattamento per la salute mentale. Si tratta dell'ultimo accordo firmato nella Silicon Valley per il nascente settore degli psichedelici.

Catalyst4, un veicolo di investimento senza scopo di lucro creato utilizzando i proventi della vendita della quota Tesla di Brin nel 2021, si è impegnato a coprire circa 15 milioni dei 25 milioni di $ per la start-up “psichedelica” Soneira.

La società biotech sta avviando sperimentazioni cliniche che esaminano l'ibogaina, un arbusto originario dell'Africa occidentale, come trattamento per i traumi cranici (TBI). L'ibogaina è stata storicamente utilizzata come parte di rituali spirituali dalle tribù che vivono nelle foreste del Gabon per i suoi effetti psicotropi e, di recente, ha preso piede tra i sostenitori occidentali delle sostanze psichedeliche e i ricercatori sulla salute mentale.

All'inizio di quest'anno, un progetto della Stanford University finanziato dalla fondazione benefica di Brin ha scoperto che la terapia con ibogaina ha migliorato la salute mentale e le funzioni cognitive in 30 veterani militari statunitensi affetti da trauma cranico. Soneira […] sta studiando come l'ibogaina possa essere combinata con farmaci per il cuore per mitigare il rischio di aritmia cardiaca fatale associata alla pianta. Sta anche lavorando allo sviluppo di una versione sintetica del composto. Soneira ha in programma di lanciare sperimentazioni cliniche in fase iniziale utilizzando i finanziamenti.

L'interesse di Brin è solo l'ultimo esempio dell'entusiasmo della Silicon Valley per gli psichedelici, per uso personale e come investimento.

Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha parlato pubblicamente dell'uso della ketamina per curare la depressione, mentre l'investitore miliardario nel settore tecnologico Peter Thiel è stato uno dei primi sostenitori di Atai Life Sciences, un'azienda biotecnologica impegnata nella ricerca su trattamenti per la salute mentale a base di sostanze psichedeliche e che sta anche studiando l'ibogaina per curare i disturbi da uso di oppioidi. Finora quest'anno, quasi 180 milioni di dollari sono stati investiti dai venture capitalist nelle biotecnologie psichedeliche, secondo i dati di PitchBook. Gli investimenti nel settore hanno raggiunto un livello record nel 2021, con 528 milioni di dollari raccolti.

Attraverso la Sergey Brin Family Foundation, il co-fondatore di Google ha investito centinaia di milioni di dollari nella ricerca sulle condizioni neurodegenerative e psicologiche. Brin, che è la settima persona più ricca del mondo secondo “Forbes”, ha scoperto nel 2004 di avere una mutazione genetica che lo espone a un rischio elevato di sviluppare il morbo di Parkinson.

