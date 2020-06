I SILURI DI SILERI – IL VICEMINISTRO GRILLINO A ‘UN GIORNO DA PECORA’ DÀ I NUMERI: “CON IL LOCKDOWN ABBIAMO SALVATO PIÙ DI 600MILA PERSONE IN ITALIA” – “I VIROLOGI IN TV? IO NON MI FAREI PAGARE SE DA CHIRURGO DOVESSI ANDARE IN TV A PARLARNE. AL MASSIMO DIREI CHE C’È UNA FEE DA DONARE ALL’UNIVERSITÀ. SONO TIFOSO DELLA ROMA, SE VINCE LA LAZIO…”

1 – SALUTE, SILERI: COL LOCKDOWN SALVATE OLTRE 600MILA VITE; GUANTI? NECESSARI SOLO AL SUPERMERCATO; CENE CON ALTRE PERSONE? SOLO SE IN SICUREZZA; IMMUNI? DA PROSSIMA SETTIMANA PRIMI DATI, SBAGLIANO POLITICI CHE DICONO 'NON LA SCARICO'

Da “un Giorno da Pecora – Radio1”

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha toccato diversi temi: assembramenti e cortei, l'uso dei guanti, la app Immuni, le parole di Zangrillo sul virus e molto altro. Dobbiamo ancora avere paura di prendere il Covid, oggi? “Il virus circola, facciamo chiarezza anche sulle parole di Zangrillo, che non ha detto una cosa sbagliata. Ha detto che l'impegno critico è in questo momento verso le zero. Il virus può continuare a circolare, circola meno perché siamo stati bravi a seguire le regole. Un recentissimo lavoro stima quante vite sono state salvate col lockdown: si superano le 600mila in Italia”.

Oggi gli assembramenti sono permessi oppure no? “Le manifestazioni in cui si è senza mascherine gomito a gomito assolutamente no, questo dovrebbe dirlo anche il senso civico. Se si vuole manifestare va fatto in sicurezza”.

Eppure in questo periodo ce ne sono state diverse, da quella del c.destra alle Sardine. “Le Sardine da quello che ho visto sono state ben distanti l'uno dall'altro, con le mascherine. Ma ho visto comportamenti che non dovrebbero esserci, anche tra semplici cittadini, per strada, persone che si scambiano una birra. Sono comportamenti pericolosi”. E i cortei possono esser fatti? “Così come una processione in cui la distanza non può esser controllata non andrebbero fatti. Vale anche per una festa a casa: se volessi invitare a casa 20 persone lo spazio dentro casa non sarebbe sufficiente a mantenere le distanze: se consideriamo che ogni persona ha bisogno di un metro di distanza intorno a sé...Insomma, va bene fare le cene ma vanno fatte in sicurezza”.

Per l'OMS i guanti non servono più. “Se usati nel supermercato, in frutteria, c'è la necessità di usarlo, altrimenti non vi è motivo di usarlo, perché diventa un ricettacolo di germi. Meglio lavare le mani frequentemente, è la soluzione migliore”. Lei sarà tra gli invitati degli Stati Generali? “Non credo, sto imparando a fare il viceministro, basta e avanza”.

Ha scaricato Immuni? “L'ho scaricata alle 20.02 del giorno in cui è stata disponibile. Dalla prossima settimana avremo i primi dati, siamo partiti da poche ore. Io non avrei fatto alcune affermazioni come 'io non la scarico': superiamo i pregiudizi e i limiti politici”. A livello di comunicazione c'è qualcosa che non ha amato durante questo periodo difficile? “Quello che non ho amato, alla lunga, è stata la comunicazione quotidiana dei dati I dati vanno valutati in un trend settimanale”. Chiudiamo parlando di cose più leggere: come si distrae in questo momento il viceministro Sileri? “Lo scorso weekend ho trapiantato nel mio orto dei pomodorini ciliegino e delle zucchine”.

SALUTE, SILERI: VIROLOGI PAGATI IN TV? IO NON MI FAREI PAGARE, AL MASSIMO FEE PER UNIVERSITA'

Da “un Giorno da Pecora – Radio1”

Se ci sono alcuni virologi che in tv vengono pagati? “Questo non lo so. E' giusto? io non mi farei pagare se, da chirurgo, dovessi andare in tv a parlare. A quel punto al massimo farei un'altra cosa: da professore universitario direi che c'è una fee da donare all'università, con la quale si potrebbero pagare la ricerca ed i contratti”. Lo dice Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

CALCIO, VICEMINISTRO SILERI: IO TIFOSO DELLA ROMA, MA SE LAZIO VINCE SCUDETTO SONO CONTENTO

Da “un Giorno da Pecora – Radio1”

“Se sono tifoso? Si, io sono della Roma. Quando vinse lo scudetto la mia squadra abitavo negli Stati Uniti, e misi una bandiera giallorossa dal balcone, al 47esimo piano di un grattacielo. La scambiarono per la bandiera della Spagna...” Lo dice Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Per la lotta scudetto di quest'anno ci sono Juventus, Lazio, Inter. Chi preferirebbe vincesse il campionato tra queste tre? “Se vince la Lazio sono contento anche da romanista”.