Paola Fucilieri per “il Giornale”

Non hanno potuto negare di aver partecipato alla rissa del 3 luglio in via Alessio di Tocqueville (zona corso Como) in cui sono stati gambizzati due 27enni senegalesi. Il trapper Simba La Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida, 20enne tunisino residente nel comasco e il factotum Eliado Tuci, 22enne di origine albanese residente a Vignate, ieri mattina sono stati i primi due a comparire per l'interrogatorio davanti al gip di Milano, Guido Salvini, all'indomani dell'arresto con altri 9 giovani del loro gruppo, tra cui anche l'altro trapper noto del gruppo, ovvero Baby Gang, 21 anni, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, origini marocchine, nato a Lecco ma residente a Como.

I filmati delle telecamere di sorveglianza della zona di corso Como - al centro delle indagini congiunte degli investigatori della polizia di stato, guidati dal dirigente della squadra mobile Marco Calì e di quelli della compagnia dei carabinieri «Duomo», agli ordini del comandante, capitano Gabriele Lombardo - non lasciano spazio a dubbi sulla loro presenza e il ruolo attivo nella rissa. Nonostante i due abbiano scelto di non rispondere alle domande del giudice, secondo quanto appreso, hanno rilasciato brevi dichiarazioni spontanee.

In particolare, hanno smentito di essere stati loro a innescare la rissa e di aver rapinato uno dei due centroafricani, come hanno sostenuto quest' ultimi nelle loro denunce. Quella notte tra il 3 e il 4 luglio i carabinieri della compagnia Duomo, avevano in corso le intercettazioni sulla vettura Mercedes Classe A guidata da Muanir Chackib, soprannominato Malippa, 24 anni, residente in provincia di Lecco, conosciuto nell'ambiente come manager dei trapper Baby Gang e Simba La Rue, nonché tra gli arrestati di venerdì. Durante la conversazione si registrano commenti su Baby Gang.

E Malippa sostiene di aver (...) conosciuto entrambi i suoi lati, in una sera, in un giorno. Il lato c.... spacco faccio tutto e il lato vi ammazzo tutti quanti. (...) lui se beve è un puttanaio (...). Intanto sempre ieri Simba La Rue con il suo avvocato Niccolò Vecchioni, ha chiesto di passare dalla custodia cautelare in carcere, dove si trovava già prima degli arresti di venerdì, agli arresti domiciliari. Non più nella comunità giovanile «Kayros», bensì a casa della madre in provincia di Como.

Per la difesa le sue condizioni di salute, legate alla gamba gravemente ferita durante l'accoltellamento subito il 16 giugno nell'ambito della faida con il gruppo rivale di Baby Touchè, non sarebbero compatibili con il carcere.

Intanto ieri pomeriggio è stato arrestato vicino all'aeroporto di Malpensa al rientro dalle vacanze a Ibiza Samir Benskar, 19enne di Rovigo accusato del concorso nel tentato omicidio del trapper Simba La Rue avvenuto il 16 giugno a Treviolo (Bergamo). Il giovane, uno dei migliori amici del trapper Baby Touchè, è stato rintracciato dai carabinieri di Gallarate su indicazione dei colleghi di Bergamo. Nel pomeriggio e nei primi giorni della prossima settimana toccherà agli altri arrestati presentarsi dal gip. Baby Gang, sarà sentito domani pomeriggio.

