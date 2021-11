SINGAPORE? CHE ORRORE! - GRAMELLINI CONTRO LA DECISIONE DELLO STATO ASIATICO DI FAR PAGARE LE CURE AI NO-VAX: “LA CONVIVENZA SOCIALE È UN ESERCIZIO DI ASSISTENZA CONTINUA NEI CONFRONTI DELLE MINORANZE, SOPRATTUTTO DI QUELLE CHE PIÙ CI STANNO SULLE SCATOLE, PERCHÉ SI BASA SUL PRESUPPOSTO SANAMENTE EGOISTICO CHE PRIMA O POI IN UNA DI QUELLE MINORANZE POTREMMO FINIRCI ANCHE NOI" - "IL NO VAX È L'ASOCIALE PER ECCELLENZA. QUALCUNO PENSA DAVVERO CHE IL MODO MIGLIORE PER CONVINCERLO A CAMBIARE IDEA CONSISTA NEL DIVENTARE COME LUI?”

MASSIMO GRAMELLINI

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Dall'8 dicembre, a Singapore, i non vaccinati che si ammalano di Covid dovranno curarsi a spese proprie. Le viscere applaudono: perché pagare la terapia intensiva a chi rifiuta di proteggersi? Ma il cervello, organo dirigente delle democrazie (ultimamente un po' in crisi, come le democrazie) rimane perplesso.

Se passa il principio che ai benefici della sanità pubblica può accedere solo chi ha preso ogni precauzione per non ammalarsi, si rischia una strage. Come la metteremmo con il mangiatore compulsivo di dolci afflitto da diabete, con il fumatore accanito a cui venisse riscontrato un cancro ai polmoni e con il bevitore seriale aggredito da una cirrosi epatica?

no vax

E un medico che si vedesse arrivare al pronto soccorso il ferito di un incidente automobilistico, prima di steccargli la gamba dovrebbe chiedergli se è passato col verde o col rosso? Anche a voler introdurre una pericolosissima Salute Etica, in molti casi sarebbe oltremodo difficile stabilire una correlazione certa tra i comportamenti del malato e la malattia.

no vax

La convivenza sociale è un esercizio di assistenza continua nei confronti delle minoranze, soprattutto di quelle che più ci stanno sulle scatole, perché si basa sul presupposto sanamente egoistico che prima o poi in una di quelle minoranze potremmo finirci anche noi. Rifiutandosi di vedere le ricadute delle sue scelte sugli altri, il no vax è l'asociale per eccellenza. Qualcuno pensa davvero che il modo migliore per convincerlo a cambiare idea consista nel diventare come lui?

scontri no vax roma MANIFESTANTI NO VAX massimo gramellini VIGNETTA ELLEKAPPA - NO PASS E NO VAX