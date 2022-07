19 lug 2022 17:50

A SINGAPORE, UN UOMO È STATO CONDANNATO A 8 SETTIMANE DI CARCERE PER AVER OFFERTO SOLDI "PER UN CAFFÈ" A DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE PER AVERLO LASCIATO ANDARE DOPO CHE ERA STATO FERMATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA- L'UOMO È STATO ARRESTATO PER CORRUZIONE: NELLA CITTÀ STATO LE LEGGI SULLE TANGENTI SONO SEVERISSIME E I TRASGRESSORI POSSONO ESSERE ACCUSATI FINO A 100 MILA DOLLARI E INCARCERATI FINO A CINQUE ANNI…