LA SINISTRA RIPARTA DA PAPA FRANCESCO! – BERGOGLIO MEJO DI FRATOIANNI: “DOVREBBERO ESSERCI PIÙ TASSE PER I MILIONARI. LE PERSONE ECONOMICAMENTE FORTI DEVONO FARE DI PIÙ. È DIFFICILE CHE AVVENGA, MA PER DIO TUTTO È POSSIBILE” – IL SANTO PADRE ORDINA LA SPENDING REVIEW AI CARDINALI: “TAGLIATE IL SUPERFLUO, IL ‘DEFICIT ZERO’ NON SIA UN OBIETTIVO TEORICO, MA UNA META REALIZZABILE” – L’INVITO DEL PAPA A “NON SELEZIONARE L'UMANITÀ. DOBBIAMO EVITARE IL DARWINISMO SOCIALE, PORTA ALLO STERMINIO”

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE

(ANSA) - "Dovrebbero esserci più tasse per i milionari, davvero". Lo ha detto il Papa nel discorso ai Movimenti Popolari. Per il Pontefice "le persone economicamente forti dovrebbero fare di più, dovrebbero aprirsi a condividere i beni che hanno".

"E' difficile che questo avvenga ma per Dio tutto è possibile. Quindi se questa piccolissima percentuale di miliardari che accumulano la maggior parte della ricchezza del pianeta fossero propensi a condividerla, non a cederla, a condividerla in modo fraterno, sarebbe un bene per tutti, ma anche per loro stessi in primis".

TASSARE I RICCHI

"Chiedo dunque ai privilegiati del mondo - è l'appello di Papa Francesco - che facciano questo passo per essere molto più felici loro stessi". Il Papa ha ribadito che "il diavolo entra dalle tasche" e "accumulare le ricchezze non è una virtù, è un vizio". E' una storia tra cuore e denaro ma "non è una storia facile come con una fidanzata ma una storia difficile come con la suocera".

PAPA A CARDINALI, STRETTA SUI CONTI, TAGLIATE IL SUPERFLUO

PAPA FRANCESCO - VESCOVI

(ANSA) - Il Papa scrive ai cardinali e chiede "uno sforzo ulteriore da parte di tutti affinché un 'deficit zero' non sia solo un obiettivo teorico, ma una meta effettivamente realizzabile". Vuole che "ciascuna Istituzione si adoperi per reperire risorse esterne per la propria missione" e "sul versante della riduzione dei costi" indica che il servizio "sia realizzato con spirito di essenzialità, evitando il superfluo e selezionando bene le nostre priorità, favorendo la collaborazione reciproca e le sinergie.

Dobbiamo essere consapevoli che oggi siamo di fronte a decisioni strategiche da assumere con grande responsabilità, perché siamo chiamati a garantire il futuro della Missione".

IL PAPA, TERRA CASA E LAVORO SONO DIRITTI INALIENABILI

papa francesco nel timor est 3

(ANSA) - "Tierra, techo, trabajo", le tre 't' che stanno per terra, casa e lavoro, "sono diritti inalienabili, nessuno può toglierveli, nessuno può rubare questa speranza, nessuno può spegnere i vostri sogni". Lo ha detto il Papa nell'udienza ai Movimenti Popolari.

IL PAPA, EVITARE IL DARWINISMO SOCIALE, PORTA ALLO STERMINIO

CITTÀ DEL VATICANO

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 20 SET - Il Papa invita a non "selezionare l'umanità" perché questo significa procedere "senza amore. Se facciamo così perdiamo la direzione giusta", ha detto nell'incontro con i Movimenti Popolari. "Dobbiamo evitare il darwinismo sociale: è la legge del più forte che giustifica prima l'indifferenza, poi la crudeltà e infine lo sterminio", ha sottolineato Papa Francesco aggiungendo che "questo è sempre opera del maligno".

TASSARE I RICCHI PAPA FRANCESCO - VESCOVI PAPA FRANCESCO PARTE PER L INDONESIA