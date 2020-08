LA SINISTRATA ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ TOCCA IL FONDO(TINTA) – MENTRE ALLE SUE SPALLE C'E' IL TIRO AL NERO, LEI CONFEZIONA UN VIDEO PER ''VOGUE'' PER PRESENTARE LA SUA 'BEAUTY ROUTINE'. TRA LA STESURA DELLA CIPRIA E UN TOCCO ALLE SOPRACCIGLIA, LA FURBISSIMA AOC LO TRASFORMA IN UNA SFIDA CONTRO I PREGIUDIZI DELLA FEMMINILITÀ IN POLITICA AL GRIDO DI “BEAUTY IS POLITICAL” (VOTO FEDERICO FASHION STYLE!) - VIDEO

Donatella Campus* per “la Repubblica”

* docente di Comunicazione politica all'Università di Bologna

alexandria ocasio cortez 18

L'aspetto fisico e, più in generale, la femminilità sono terreni scivolosi per le donne che fanno politica. Accade, infatti, che vengano criticate per come si vestono e si presentano in pubblico. (…)

In tale contesto è ragionevole pensare che, per una politica, parlare pubblicamente di makeup o di vestiti possa avere un effetto boomerang. (…)

alexandria ocasio cortez 1

Quel che potrebbe essere un azzardo per molte, in realtà non lo è per Alexandria Ocasio-Cortez - che ha per l'appunto realizzato un video per Vogue sulla propria routine di bellezza. Questo per almeno due ragioni. La prima è che, dall'inizio alla fine, il suo messaggio è chiaramente politico. In sostanza, il video è una sorta di appello all'empowerment femminile. (…)

alexandria ocasio cortez 3

In questo senso Ocasio-Cortez non ignora i pregiudizi che si attivano nei confronti della femminilità in politica, ma anzi li sfida apertamente e prova a ribaltarli al grido di "beauty is political", lo slogan con cui lei stessa ha segnalato il video in un suo tweet. (…)

La seconda ragione che rende il video efficace è la sua coerenza con lo stile comunicativo di Ocasio-Cortez. Un video del genere non avrebbe funzionato bene per chiunque, ma nel suo caso risulta autentico. (…) ha presentato un video in tutto e per tutto simile a un tutorial come se ne trovano tanti su internet (…)

alexandria ocasio cortez 7

(…) Ocasio-Cortez non si propone come una star da ammirare a distanza, ma come la ragazza che potresti conoscere e che dà suggerimenti alla portata di tutti. (…)

Questa è la chiave della sua comunicazione: coniugare celebrity e ordinarietà; leggerezza e argomenti seri; pop e messaggi politici forti. Almeno per ora, sembra riuscire a stare in equilibrio tra tutte queste dimensioni (il che è tutt'altro che facile). Per questo, può piacere o meno, ma di certo non va sottovalutata.

