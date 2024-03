30 mar 2024 09:24

SINNER A UN PASSO DALL’OBIETTIVO “NUMERO 2” – A MIAMI, DOPO AVER SPAZZATO VIA MEDVEDEV IN POCO PIÙ DI UN’ORA, L’ALTOATESINO SE LA VEDRÀ IN FINALE CON GRIGOR DIMITROV. IN CASO DI VITTORIA DEL TORNEO, SINNER CONQUISTERÀ LA SECONDA POSIZIONE NELLA CLASSIFICA ATP, ALLE SPALLE DI DJOKOVIC – MA OCCHIO AL 32ENNE BULGARO IN STATO DI GRAZIA, CHE HA FATTO FUORI A SORPRESA PRIMA ALCARAZ E POI ZVEREV – VIDEO