A SINNER PIACCIONO LE ZINNER! NON SOLO TENNIS, JANNIK E’ IN LOVE CON LA BOMBASTICA LAURA MARGESIN? - IL TENNISTA AZZURRO, CHE STASERA SFIDERA’ DJOKOVIC NELL'ULTIMO ATTO DELLE "FINALS", E’ STATO PIZZICATO TEMPO FA DA “OGGI” CON LA MODELLA ALTOATESINA - NONOSTANTE IL TETRAGONO SINNER SIA MOLTO RISERVATO E DICHIARI DI AVERE SOLO IL TENNIS NELLA TESTA (“VADO A LETTO PENSANDO A COSA FARE PER MIGLIORARE IL MIO GIOCO”, SE VABBE') PARE CHE LE CURVE DELLA PROCACE LAURA LO ABBIANO FATTO SBANDARE…

Da sportmediaset.mediaset.it

LAURA MARGESIN

Mentre Jannik Sinner incanta alle Atp Finals, il gossip impazza attorno al numero uno del tennis italiano. Secondo alcune riviste specializzate, l'altoatesino avrebbe un rapporto particolare con la modella coetanea a conterranea Laura Margesin

LAURA MARGESIN

Da www.oggi.it - Estratti

Jannik Sinner punta in alto. Molto in alto. E scalda il cuore dei tifosi italiani con le sue imprese sui campi da tennis. Soprattutto ora che è impegnato nelle Atp Finals di Torino. Ma non è quello dei fan il solo cuore che scalda. Al suo fianco, da tempo, c’è la modella altoatesina Laura Margesin. “Pizzicati” insieme per la prima volta proprio dal settimanale Oggi, nonostante siano molto riservati (soprattutto il campioncino), pare proprio che tra oro sia nato l’amore

LAURA MARGESIN

Jannik Sinner sembra avere solo il tennis nella testa. Lo ammette lui stesso quando dice: “Vado a letto pensando a cosa fare per migliorare il mio gioco”. Ma nel cuore, invece, sembra proprio esserci Laura Margesin. Coetanea, conterranea, di professione modella e indossatrice. Una coppia nata qualche tempo, come ha raccontato il settimanale Oggi per primo, ma ora (quasi) allo scoperto. Non troppo, però, perché è proverbiale la riservatezza del giovane ccampione di tennis. Concentrato ssullo sport. Ma non solo, si direbbe ora.

LAURA MARGESIN

Vero è che non è facile curare un rapporto con due professioni che ti portano sempre in giro per il mondo. Il campione di tennis, certo, ma anche la modella per le più importanti maison della monda. Fatto sta che tra Jannik Sinner e Laura Margesin sembra durare a lungo. Lei è diplomata alla Business School di Merano. E ora sfila sulle passerelle di mezzo mondo. Lui punta al gradino più alto del podio del tennis mondiale.

LAURA MARGESIN jannik sinner Laura Margesin Laura Margesin Laura Margesin

(...)