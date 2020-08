SINTI CHE DANNI! – NOTTE BRAVA A ROMA PER UN CASAMONICA DI 21 ANNI CHE HA DANNEGGIATO UN BAR IN ZONA CINECITTÀ PRIMA DI ACCANIRSI SU UN’AUTO POSTEGGIATA, ROMPENDO I VETRI ANTERIORI E POSTERIORI – IL RAGAZZO È STATO BLOCCATO DALLA POLIZIA E ARRESTATO CON L'ACCUSA DI DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO…

Da "www.adnkronos.com"

polizia

Nella notte ha danneggiato un bar in via Orazio Raimondo, in zona Cinecittà, poi, è tornato nella stessa strada intorno alle 6,30 di questa mattina per danneggiare una utilitaria in sosta rompendo i vetri anteriori e posteriori.

A bloccare il ragazzo, un Casamonica di 21 anni, incensurato, sono stati gli agenti del commissariato Romanina che lo hanno arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato. Sono in corso le indagini per accertare le eventuali ragioni dietro ai due distinti episodi.

LA FELPA DEI CASAMONICA

''Arrestato un altro esponente della famiglia Casamonica" twitta la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Aveva danneggiato un bar e un auto nella periferia Sud-Est della città. A Roma non c'è spazio per la prepotenza di chi crede di essere al di sopra della legge. Grazie alla polizia di Stato per l'intervento immediato''.

polizia casamonica polizia milano 1 casamonica casamonica polizia milano agenti polizia roma capitale