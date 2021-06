SIRENETTA D’ALLARME – E’ SCOPPIATO UN FOCOLAIO IN SARDEGNA SUL SET DISNEY PER IL REMAKE DI “LA SIRENETTA”: INTERROTTE LE RIPRESE – RISCONTRATE 22 POSITIVITA’ TRA I MEMBRI DELLO STAFF E ALCUNI CITTADINI DEL POSTO ENTRATI A CONTATTO CON GLI OPERATORI – TRA I POSITIVI CI SAREBBE ANCHE UN CASO DI VARIANTE INDIANA – I CASI SI SONO VERIFICATI PROPRIO MENTRE NELL’ISOLA E’ DECADUTA L' ORDINANZA DI PRESENTARE UN TAMPONE NEGATIVO A TUTTI COLORO CHE ACCEDEVANO…

F. Mal. Per "il Messaggero"

Ottantaquattro persone in quarantena, 22 positivi e almeno un caso di variante delta. In Sardegna, nel giorno in cui l' Isola rinuncia alle restrizioni imposte ai turisti in arrivo, scoppia il caso della Sirenetta. Sì perché il focolaio in questione è stato scoperto a Trinità d' Agultu, paesino della Gallura dove si trova da alcuni giorni una troupe della Disney per girare il nuovo film La Sirenetta. E proprio tra le maestranze impegnate nelle riprese - ora temporaneamente interrotte - sono state riscontrate 13 positività.

Le altre sembrano riguardare cittadini del posto entrati a contatto con gli operatori.

Secondo le informazioni diffuse dall' Ats Sardegna e dal Comune inoltre, un tecnico della produzione è stato anche ricoverato nel reparto Malattie infettive dell' Aou di Sassari, in condizioni che sembrerebbero non gravi e comunque stabili. Tuttavia il paziente va tenuto sotto osservazione. Monitorato proprio come la situazione della costa nord che ora rischia di diventare potenzialmente esplosiva.

Tant' è che le autorità sanitarie, oltre a bloccare le attività della troupe che da settimane gira per la costa nord dell' Isola (da Castelsardo a Capo Testa passando per Golfo Aranci) per il remake della pellicola di animazione Disney del 1989, ha già avviato uno screening di massa. «Al momento sono 13 i casi positivi riscontrati all' interno della troupe - ha spiegato alla stampa locale Franco Sgarangella, direttore del Dipartimento di prevenzione dell' Area Nord - tra questi vi è un caso di positività accertata di variante delta, esami effettuati nel laboratorio analisi di Cagliari, e altri 12 in fase di sequenziamento a Sassari».

RESTRIZIONI

Un cluster particolare che, per una serie di sfortunate coincidenza, si è verificato proprio mentre la regione - tra le prime a tornare bianche a fine maggio - assapora l' addio alle restrizioni aggiuntive imposte dal presidente Christian Solinas.

Dal 15 infatti è decaduta l' ordinanza imposta dal governatore che imponeva a tutti coloro che accedevano all' isola un tampone e la registrazione ad un portale della Regione o alla app Sardegna Sicura. Una sorta di green pass locale che non aveva mancato di sollevare numerose polemiche nei mesi scorsi. Il dietro front però non è dovuto a questo ma, a quanto si apprende, solo dal fatto che nel giro di due settimane dovrebbe essere implementato il Digital covid certificate della Unione Europea.

L' obiettivo dunque, era non avere un doppione e accogliere in serenità i turisti. Non proprio tutti però. Perché, secondo diverse fonti, Solinas starebbe ora ragionando sull' opportunità di limitare gli ingressi o imporre la quarantena per chi arriva dal Regno Unito al fine di limitare la diffusione della variante Delta.

Mutazione che in realtà, in base alle segnalazioni delle diverse Ats, sarebbe già presente con almeno 12 casi tra i sardi.

Decaduta anche la contestatissima norma con cui, all' indomani dell' ingresso in zona bianca, il governo regionale aveva imposto di calcolare il limito di capienza dei locali in base ai metri cubi d' aria disponibili per ogni persona.

