2 ott 2020 16:41

LA SITUAZIONE È GRAVE E PURE SERIANA – IN VAL SERIANA, EPICENTRO DELLA PRIMA ONDATA IN PROVINCIA DI BERGAMO, QUASI UN ABITANTE SU DUE HA AVUTO IL CORONAVIRUS: IL 42,3% DEI SOGGETTI TESTATI NELL’INDAGINE SIEROLOGICA POSSIEDE GLI ANTICORPI DEL SARS-COV-2 - C’È UNA MAGGIORE PREVALENZA DI POSITIVITÀ TRA LE DONNE E PER GLI OVER 45