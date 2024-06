SLEEPY JOE HA TAGLIATO LA “PAGHETTA” AL FIGLIO? - HUNTER BIDEN HA QUASI FINITO I SOLDI E POTREBBE ESSERE COSTRETTO A VENDERE ALCUNE PROPRIETÀ PER FAR FRONTE ALLE SPESE LEGALI DEL PROCESSO PER L'ACQUISTO DI UNA PISTOLA MENTRE FACEVA USO DI DROGHE – IL FIGLIO DEL PRESIDENTE NON HA RICEVUTO ALCUN AIUTO DALLO STAFF DELLA CASA BIANCA - IL 54ENNE E' ANCHE COINVOLTO IN UNA BATTAGLIA IN TRIBUNALE CON L'EX MOGLIE, KATHLEEN BUHLE, PER...

hunter biden

1. HUNTER BIDEN SENZA SOLDI, AL PROCESSO CON ARMI SPUNTATE

(ANSA) - Le casse di Hunter Biden sono quasi vuote e il figlio del presidente degli Stati Uniti potrebbe vedersi costretto a vendere alcune proprietà per far fronte alle spese legali del processo che si apre il 3 giugno relativo all'acquisto di una pistola mentre faceva uso di droghe. Secondo quanto riportato dal New York Times, Hunter Biden spera che i consiglieri del presidente lo aiutino a trovare nuovi finanziatori e soprattutto di poter contare su Bob Bauer, il legale personale di Joe Biden che gestisce i suoi dossier più spinosi.

hunter e joe biden

"Come amico di Hunter è difficile capire" perché non riceva aiuto dallo staff del presidente, ha detto David Jolly, repubblicano che ha lavorato con Kevin Morris, il legale di Hunter, per cercare di raccogliere fondi e aiutare il figlio del presidente. "Si tende a pensare che la squadra che lavora con il padre sia disposta a fare qualsiasi cosa per difendere il figlio. Ma capisco che qualcuno alla fine deve decidere come proteggere il presidente", ha aggiunto Jolly.

Le grane di Hunter Biden sono un problema per Joe Biden nell'anno elettorale. Oltre al processo per l'acquisto e il possesso di un'arma da fuoco mentre usava droghe, Hunter sarà alla sbarra anche per evasione fiscale in settembre, a ridosso del voto.

2. ALIMENTI NON PAGATI ALL'EX, L'ALTRA BATTAGLIA DI HUNTER BIDEN

KATHERINE BUHLE HUNTER BIDEN

(ANSA) - Hunter Biden è atteso in tribunale lunedì per il processo sull'acquisto e il possesso di una pistola nel 2018 mentre faceva uso di droghe. Ma il figlio del presidente degli Stati Uniti entra ed esce da aule di tribunale dal 2019 in seguito a una causa civile multimilionaria che riguarda gli alimenti non pagati all'ex moglie Kathleen Buhle.

A svelare la segreta battaglia legale del figlio dell'ex presidente è Axios citando alcuni documenti della corte. Buhle aveva fatto causa a Hunter Biden nel 2019 e nel 2021, pochi giorni dopo l'insediamento di Joe Biden, un tribunale di Washington aveva stabilito che il figlio del presidente non aveva rispettato l'accordo di divorzio e doveva alla sua ex 1,7 milioni di dollari. Buhle testimonierà al processo contro Hunter per il possesso di un'arma ma anche a quello che si aprirà in settembre sull'evasione fiscale.

hunter biden si presenta a sorpresa alla commissione oversight della camera 1 hunter biden HUNTER BIDEN DAVANTI A CAPITOL HILL HUNTER BIDEN DAVANTI A CAPITOL HILL hunter biden si presenta a sorpresa alla commissione oversight della camera 3 le feste di hunter biden 7 JOE HUNTER BIDEN HUNTER BIDEN CON UNA PISTOLA HUNTER BIDEN le feste di hunter biden 9 HUNTER BIDEN CON UNA PIPA DI CRACK joe biden con la prima moglie nelia e i figli hunter e beau