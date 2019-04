13 apr 2019 16:55

SMARTPHONE, L'EROINA DEI MILLENNIALS - UN PROFESSORE TOGLIE IL CELLULARE A UNA RAGAZZINA IN GITA SCOLASTICA A VENEZIA E LEI SI GETTA DALLA FINESTRA - LA PROTAGONISTA È UNA STUDENTESSA FRANCESE DI 12 ANNI: È AVVENUTO GIOVEDÌ SCORSO MA È STATO RESO NOTO OGGI DAI CARABINIERI, INTERVENUTI SUL POSTO - LA RAGAZZINA NON E’ IN GRAVI CONDIZIONI…