SO' BONE TUTTE A POSTARE LE FOTO COI FUCILI FINTI - L'EX MISS UCRAINA ANASTASIIA LENNA FA ECCITARE I SUOI CONNAZIONALI (E NON SOLO) DOPO AVER PUBBLICATO SUI SOCIAL UNO SCATTO IN TENUTA DA COMBATTIMENTO, PRONTA A DIFENDERE IL PAESE DALL'INVASIONE RUSSA: IL PROBLEMA È CHE IMBRACCIAVA UN'ARMA DA SOFTAIR E NON UN FUCILE D'ASSALTO - LA MODELLA HA ESPRESSO SOLIDARIETÀ ALL'ESERCITO, MA DA QUI AD ARRUOLARSI… - FOTO BOMBASTICHE

Enzo Boldi per www.giornalettismo.it

ex miss ucraina anastasiia lenna 9

Sono bastate un paio di foto condivise sul suo profilo Instagram per alimentare una leggenda: l’ex Miss Ucraina (eletta nel 2005) Anastasiia Lenna si unisce ai combattenti per difendere il suo Paese dall’invasione russe.

Una storia, una delle tante che si alimentano in rete (con la ripresa anche di alcuni siti di informazione) e sui social, senza la minima verifica di quel che sta realmente accadendo. Proviamo, dunque, a spiegare perché questa narrazione sia figlia di una fake news (o di notizie non confermate).

Come detto, è bastata la pubblicazione di un paio di fotografie per dare vita al tam tam mediatico di Miss Ucraina 2015 che imbraccia le armi per difendere il suo Paese. In particolare, l’attenzione mediatica internazionale si è rivolta su Anastasiia Lenna per questi scatti condivisi sul suo profilo Instagram martedì scorso.

ex miss ucraina anastasiia lenna 8

Miss Ucraina in guerra per difendere il Paese, la bufala

In molti hanno pensato che tutto ciò fosse l’annuncio di una sua discesa sul terreno del conflitto. Ma è veramente così? Sul suo canale Instagram, seguito da oltre 208mila follower, ha espresso e continua a farlo quotidianamente il suo disprezzo nei confronti della guerra e dell’invasione portata da Putin nel suo Paese.

Ma è scesa veramente in campo imbracciando un fucile? Se è quello della foto, possiamo dire di no ed etichettare questa notizia come bufala. Quella che compare nelle immagini, infatti, è un’arma da softair, “disciplina” che Anastasiia Lenna ha sempre detto e dimostrato di amare. Non a caso, tra i suoi post social del passato quel “fucile” appare più volte.

ex miss ucraina anastasiia lenna 6

Una passione mai nascosta, sempre imbracciando quell’arma da softair. La stessa che appare nelle immagini più recenti e attribuite alla sua scelta di scendere sul terreno del conflitto per difendere il suo Paese.

Cosa che sta facendo, ma attraverso i social. Attraverso una campagna di sensibilizzazione di chi chiede la fine della guerra e dell’invasione da parte dei russi. Perché lei sta raccontando, attraverso le parole di altri testimoni oculari, le sofferenze e le storie che arrivano dal suo Paese.

ex miss ucraina anastasiia lenna 5

Ma dire che è pronta a combatter – anzi, che sta già combattendo – estrapolando dal contesto reale una foto non può che essere etichettato come “bufala”.

