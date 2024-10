SO' CAZZI AMARI IN FLORIDA: LO STATO AMERICANO STA PER ESSERE COLPITO DALL'URAGANO PIÙ DISTRUTTIVO DEGLI ULTIMI 100 ANNI - JOE BIDEN: "LASCIATE AL PIÙ PRESTO LE VOSTRE CASE, È QUESTIONE DI VITA O DI MORTE". (SONO DA EVACUARE PIÙ DI UN MILIONE DI PERSONE) - A CAUSA DELL'URAGANO "MILTON", CHE DOVREBBE ABBATTERSI SULLA COSTA TRA OGGI E DOMANI, IL PRESIDENTE HA RIMANDATO IL SUO VIAGGIO IN GERMANIA - IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA RON DESANTIS: "PREPARIAMOCI PER IL PEGGIO E AUGURIAMOCI IL MEGLIO"

Diego Messini per www.open.online

uragano milton visto dallo spazio

«Lasciate al più presto le vostre case, è questione di vita o di morte: Milton potrebbe essere il peggior uragano a colpire la Florida da 100 anni». È il drammatico appello che il presidente Usa Joe Biden ha lanciato questa sera ai cittadini dello Stato meridionale interessati dagli ordini di evacuazione, a poche ore dal previsto impatto del tornado.

«Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile in previsione di quest’evento catastrofico», ha aggiunto Biden, che per seguire gli sviluppi del temuto disastro ha deciso di rinviare la sua partenza per la Germania, dov’era atteso a un importante summit con gli alleati sull’Ucraina.

Il National Hurricane Center ha fatto sapere che l’uragano Milton si è rafforzato ed è considerato di categoria 5. Dovrebbe abbattersi sulla costa della Florida nella serata di mercoledì. Viaggia con venti a 230 chilometri all’ora e promette di colpire pericolosamente in particolare Tampa Bay.

in florida ci si prepara per l arrivo dell uragano milton 1

L’allerta è elevatissima: le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare sottolineando che c’è il rischio che Milton uccida. Non a caso fin da oggi il traffico sulle autostrade della costa si è fatto intenso, e supermercati e distributori di benzina sono presi d’assalto. Le società di energia elettrica – riferisce l’Ansa – hanno già messo in guardia la popolazione a prepararsi a lunghi blackout.

«Prepariamoci per il peggio e auguriamoci il meglio», ha detto il governatore della Florida Ron DeSantis, spezzando poi una lancia a favore di Biden: «L’Amministrazione ha approvato tutto quello che abbiamo chiesto». Solo due settimane lo stesso Stato era stato colpito con violenza dall’uragano Helene, che ha fatto a sua volta centinaia di morti.

in florida ci si prepara per l arrivo dell uragano milton 8 in florida ci si prepara per l arrivo dell uragano milton 2 in florida ci si prepara per l arrivo dell uragano milton 4 in florida ci si prepara per l arrivo dell uragano milton 5 in florida ci si prepara per l arrivo dell uragano milton 6 in florida ci si prepara per l arrivo dell uragano milton 3

in florida ci si prepara per l arrivo dell uragano milton 7